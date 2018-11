Im stählernen Griff

Exit aus dem »Brexit«: EU-Chefunterhändler Michel Barnier (hier bei einer Pressekonferenz in Strasbourg, 15.11.2018) Foto: Jean-Francois Badias/AP Photo/dpa

Hart wie Stahl hat sich die EU auch am Wochenende nach dem Abschluss der Verhandlungen über das »Brexit«-Abkommen gezeigt. Mit Ach und Krach hat sich Premierministerin Theresa May über die ersten Tage nach der Veröffentlichung des Vertragsentwurfs retten können, der im Vereinigten Königreich weithin auf dezidierte Ablehnung stößt. Den Kollaps ihres Kabinetts verhinderte nur, dass nach den ersten Rücktritten von Regierungsmitgliedern am Donnerstag vier weitere Minister und die Fraktionschefin im Unterhaus, die die Vereinbarung in ihrer aktuellen Form nicht mittragen wollen, beschlossen, zumindest vorläufig auf ihren Posten zu bleiben und einen letzten Versuch zu starten, Brüssel zu Nachbesserungen bei einigen für Großbritannien nicht akzeptablen Elementen des Deals zu bewegen. Schließlich sind sich Beobachter weitestgehend einig, dass der Vertragsentwurf unter den gegebenen Verhältnissen keine Chance hatte, vom Unterhaus abgesegnet zu werden. Es besteht also Handlungsbedarf. Und die EU? Sie zeigte London weiterhin die kalte Schulter. Man sei nicht bereit, etwas an dem Papier zu ändern, hieß es wie gewohnt in Brüssel.

Nachbessern wollen die Minister Michael Gove, Liam Fox, Chris Grayling und Penny Mordaunt sowie Unterhaus-Fraktionschefin Andrea Leadsom vor allem beim sogenannten Backstop, der das Vereinigte Königreich auf Dauer an die EU zu fesseln droht. Dazu kommt es, wenn in den Verhandlungen in der Übergangsperiode nach dem britischen Austritt am 29. März 2019 keine Lösung für die irische Grenze gefunden wird und dort die Einführung von Kontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland anstünde. Man muss davon ausgehen, dass dieser Fall eintritt, denn die EU hat sich bisher konsequent geweigert, die von London vorgetragenen Vorschläge ernsthaft zu diskutieren, und das Problem ihrerseits einfach für unlösbar erklärt. Bliebe es dabei, dann würde der Backstop zum Dauerzustand und damit auch die Zollunion, in der Großbritannien laut dem Vertragsentwurf während des Backstops mit der EU verbunden bleiben soll. Leadsom, Gove, Fox, Grayling und Mordaunt wollen nun britische Lösungsvorschläge für die irisch-nordirische Grenze als Optionen in den Vertrag aufnehmen, um die Blockadepolitik der EU zu durchbrechen.

Das wäre für London aus zweierlei Gründen wichtig. Zum einen wäre das Vereinigte Königreich in einer Zollunion mit der EU nicht in der Lage, eigene Freihandelsabkommen mit den USA und vor allem mit Ländern Ost- und Südostasiens zu schließen, die wirtschaftlich stärker wachsen als die EU und die dem mehr global als kontinental orientierten Großbritannien bessere ökonomische Chancen bieten. London bliebe, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung es offen formulierte, »europäischer Vasall«. Zum anderen wäre Nordirland mit den Backstop-Bedingungen enger an die EU gebunden als der Rest des Vereinigten Königreichs. Das könnte nicht nur neue Unruhe in Nordirland befeuern. Vor allem könnte es zu Streit mit Schottland führen, das stärker EU-orientiert ist als England und eine ähnliche Sonderstellung wie Nordirland für sich einfordern könnte. Im schlimmsten Fall würde der Backstop die inneren Konflikte in Großbritannien kräftig anfachen. Man darf unterstellen, dass das von Brüssel durchaus gewollt ist: Schließlich war es von Beginn an erklärtes Ziel der Union, aus dem britischen Austritt ein abschreckendes Beispiel zu machen, damit es nicht zu weiteren Austrittsbewegungen kommt.

Dabei ist die ökonomische Zwangsjacke, die die EU Großbritannien mit der Zollunion anzulegen versucht, zu guten Teilen deutsche Wertarbeit. Wie EU-Ratspräsident Donald Tusk vergangene Woche bestätigte, hat die Stellvertreterin des Brexit-Beauftragten Michel Barnier, Sabine Weyand, in den Verhandlungen eine führende Rolle gespielt. Weyand kann auf eine lange Karriere in der Brüsseler Bürokratie zurückblicken. Ab 1994 zuerst in der Generaldirektion Industrie tätig, wechselte sie 1999 in den Stab von Handelskommissar Pascal Lamy, um später unter anderem als Beraterin im Stab von Kommissionspräsident José Manuel Barroso, ab 2012 als Direktorin im Generalsekretariat der EU und ab 2016 als stellvertretende Direktorin der Generaldirektion Handel zu arbeiten. Den Entwurf für das Brexit-Abkommen beschrieb die deutsche Handelsexpertin gegenüber den EU-Botschaftern der EU-27 laut Berichten so: »Das Königreich muss seine Regeln anpassen, aber die EU behält die gesamte Kontrolle.«

Während die Politik triumphiert, ist der deutschen Wirtschaft nicht so ganz wohl bei der Sache. Für ein »Aufatmen« sei es »leider noch zu früh«, konstatierte mit Blick auf den großen Unmut im Vereinigten Königreich etwa DIHK-Präsident Eric Schweitzer: Man müsse abwarten, »ob die britische Regierung das Parlament überzeugen kann«. Auch die Wirtschaftswoche warnte, der Sieg der EU im Streit um die Ausgestaltung des Vertragsentwurfs sei lediglich »ein Etappensieg«, und noch dazu einer, »der schnell zur Niederlage werden könnte«. Es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass die EU unter deutscher Führung mit stählerner Härte den Karren an die Wand gefahren oder doch wenigstens schwer beschädigt hätte. Die Aushebelung des »Oxi«-Referendums vom Juli 2015 in Griechenland hat die Euro-Krise nur eine Zeitlang stillgestellt, der Union dafür aber dauerhafte Feindschaft im Süden Europas verschafft. Die kategorische Weigerung, die EU-Assoziierung der Ukraine mit Russland abzustimmen, hat zwar Kiew in prowestliche Hände gebracht, das Land aber gründlich ruiniert. Nicht ohne Ursache drängen Wirtschaftsfunktionäre wie etwa DIHK-Präsident Schweitzer die deutschen Exporteure dazu, sich auch weiter auf einen möglichen »harten« Brexit vorzubereiten. Vielleicht erweist sich der Verhandlungssieg aus der vergangenen Woche nur als ein weiterer deutsch-europäischer Pyrrhus­sieg.