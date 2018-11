»Bei Bayer hat Einflussnahme Tradition«

Firmenlogo von Bayer in Wuppertal Foto: Ina Fassbender/REUTERS

Der Agrar- und Pharmakonzern Bayer ist unter den bundesdeutschen Unternehmen Unterstützer Nummer eins von US-Präsident Donald Trump, kritisierte die »Coordination gegen Bayer-Gefahren« am 8. November. Dabei geht es um Spenden im Zuge der jüngsten Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms. Nimmt diesen ersten Platz nicht schon die Deutsche Bank ein?

Insgesamt gibt es 17 deutsche Konzerne mit nachweisbaren Spendenaktivitäten im Kongresswahlkampf. Das meiste Geld erhielten Trumps Republikaner. Das Leverkusener Unternehmen stellte ihnen insgesamt rund 400.000 Dollar zur Verfügung. 182.000 Dollar überwies es selber, 218.000 die Tochtergesellschaft Monsanto. 69 Prozent der Wahlkampfhilfen dieses Global Players gingen an Trump und Co., nur 31 Prozent entfielen auf die Demokraten. Die Deutsche Bank hat zwar mit 70 Prozent ihres Spendenvolumens den Republikanern anteilig mehr gespendet; letzteres ist insgesamt aber vergleichsweise gering: ein Betrag in Höhe von 17.000 Dollar.

In den USA ist es Firmen untersagt, direkt an Parteien zu spenden. Wieso können sie sich dennoch mit Finanzspritzen in den Wahlkampf einmischen?

Der Weg führt über die sogenannten Political Action Committees, kurz PAC, die unter leitenden Angestellten und Geschäftspartnern Geld sammeln und so ihre Favoriten unterstützen. Konzerne können dann behaupten, die »milden Gaben« seien eine reine Privatsache. In den USA nutzten angeblich einige Mitarbeiter das »Bayer Corporation Political Action Committee«, um Kandidaten für politische Ämter durch »private« Spenden zu unterstützen. Auch Monsanto hat einen solchen Klub, den »Monsanto Citizenship Fund«.

Das unabhängige »Center for Responsive Politics«, kurz CRP, das sich für die Transparenz von Finanzströmen im US-Politiksystem einsetzt, lässt solche Darstellungen von Konzernen nicht gelten. Obwohl das Geld von einzelnen Beschäftigten kommt, sollte ein PAC dem Unternehmen zugeschrieben werden, da es die Aktivitäten steuere, meint daher CRP-Chefin Sheila Krumholz. Bei Bayer ist das aus unserer Sicht mehr als deutlich: Dort spendete einen maßgeblichen Betrag dessen Oberlobbyist in Washington, Chris Leahy.

Was verspricht sich ein deutsches Unternehmen wie Bayer davon, Trumps Wahlkampf mitzufinanzieren?

Bei Bayer hat eine solche Einflussnahme schon Tradition. 2012 floss im US-Wahlkampf Geld an die Republikaner, bei den Präsidentschaftswahlen 2016 erneut. Seitens des Konzerns erwartet man sich Profitsteigerungen – schließlich hatte Trump versprochen, die Unternehmenssteuer zu senken. Auch das von ihm angekündigte Aufweichen der Umweltauflagen ist für Bayer interessant. Trump hat geliefert: 46 Umweltvorschriften hat er gelockert oder gestrichen, mindestens 30 weitere Maßnahmen stehen auf seiner Liste. Anfang des Jahres frohlockte der Konzern in seinem Geschäftsbericht: »Insbesondere in den USA erwarten wir eine höhere Dynamik als im Vorjahr. Konjunkturelle Impulse dürften dabei insbesondere von der jüngst erfolgten Steuersenkung ausgehen.« Auch in Sachen Deregulierung erfüllte der Präsident die Erwartungen. Unlängst vertraute er obendrein einer ehemaligen Monsanto-Beschäftigten einen Posten im Naturschutz an.

Aber nicht alles ist eitel Sonnenschein: Nach Trumps Kritik an den Arzneimittelpreisen der Pharmakonzerne Ende Juli hatten Bayer wie auch Merck KGaA kleinlaut zugesagt, bis Ende des Jahres ihre Preise in den USA nicht zu erhöhen …

Freilich stimmt man beim Konzern nicht zu 100 Prozent mit Trumps Politik überein, aber die Vorteile überwiegen.

Der Konzern hat eine unrühmliche Historie, was die Unterstützung von problematischen Regimen angeht.

Traditionell arrangiert sich Bayer mit allen möglichen Regimen: Ob mit der Militärdiktatur in Brasilien, die von 1964 bis 1985 herrschte, oder mit der blutigen Pinochet-Diktatur in Chile, die das Unternehmen per Glückwunschtelegramm begrüßte. Auch in Zeiten des deutschen Nazifaschismus wurde Bayer gestützt.

Kritiker fordern, deutsche Firmen, die Trump unterstützen, zu boykottieren. Ihm sei die Unterstützung einer Politik von Hass, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Klimazerstörung vorzuwerfen. Wie sehen Sie das?

Wir sind vor allem dafür, Wahlkampfspenden generell zu untersagen. Demokratische Wahlen dürfen nicht von Geldgebern beeinflusst werden.