Schnauze voll von Macron

Lebensgefährliche Aktion: Ein Autofahrer durchbricht eine Straßenblockade in der Gemeinde Donges (17.11.2018) Foto: Stephane Mahe/REUTERS

Ob es 125.000, eher 250.000 oder gar eine halbe Million Demonstranten waren, wird wohl schwer festzustellen sein. Sicher ist, dass die Franzosen am Sonnabend gegen die neoliberale Politik ihres Präsidenten Emmanuel Macron protestiert haben. Mehr als 2.000 Aktionen über das ganze Land verteilt – eine von mehr als 80 Prozent der Bevölkerung unterstützte Kundgebung in gelben Sicherheitswesten, die sich nur vordergründig gegen die für Januar geplante Erhöhung der Benzinsteuer richtete. Der Tenor aus den vielen Straßeninterviews der Fernsehstationen: »Nous en avons ras le bol!« – Wir haben die Schnauze voll!

Die Proteste, bei der eine Frau nahe Grenoble bei einem Unfall ums Leben kam, wendeten sich nicht nur gegen den geplanten Anstieg der Steuern auf Sprit, sondern gegen all die sogenannten Reformen des Staatschefs, dessen absolute Parlamentsmehrheit nur noch abnickt, was in den vergangenen eineinhalb Jahren aus den oberen Regierungsetagen angeordnet wurde: ein neues, unternehmerfreundliches Arbeitsrecht, die teilweise Privatisierung der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF, die zum Teil schon erfolgte Streichung von bis zu 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst, der erschwerte Zugang zu den Universitäten, der Bau eines teuren Schwimmbades für den präsidialen Sommersitz an der Côte d’Azur, der Einkauf von neuem Geschirr für den Élysée-Palast im Wert von rund 20.000 Euro, die wachsenden Milliardenkosten für die Kriegseinsätze.

Was Demoskopen und Sozialwissenschaftler wie Jean-Marie Pernot vom Pariser Institut für Wirtschaft und Soziales (IRES) am Wochenende am meisten erstaunte, war der »unübersehbare Erfolg« einer reinen, von Parteipolitik unberührten Protestbewegung, der kein Organisationsapparat zur Verfügung stand. Macrons Innenminister Christophe Castaner hatte am Sonnabend nachmittag verbreiten lassen, lediglich rund 125.000 »Gilets jaunes« (gelbe Westen) hätten Verkehrsknotenpunkte und wichtige Fernstraßen des Landes blockiert; wenige Stunden später verdoppelten die Behörden die Zahl auf 240.000 Demonstranten.

»Die Frage ist«, sagte Pernot dem Internetportal Challenges danach, »wie das Ministerium auf diese Zahlen kam. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Beteiligung beachtlich war. Wenn man es mit den Gewerkschaften vergleicht, dann kam diese Bewegung sozusagen aus dem Nichts.«

Ausgelöst hatte den Protest eine neue Benzinsteuer, eine weitere Entscheidung Macrons ohne demokratisches Geplänkel im Parlament. Es folgte eine Drohung gegen eventuellen Protest auf der Straße: Wer es wagen sollte, die »freie Fahrt« zu blockieren, müsse mit zwei Jahren Gefängnis und/oder 4.500 Euro Geldstrafe rechnen, warnte Premierminister Édouard Philippe.

Das vorläufige Ergebnis des landesweiten Widerstands: Eine Welle gelber Schutzwesten flutete am Sonnabend bis vor die Tore des Präsidentenpalastes. Ein Meer von Unzufriedenen, dessen Pegel – so hofft es die Opposition und so fürchtet es Macron – in den kommenden Monaten ansteigen und neue Aktionen nach sich ziehen könnte.

Macron richte dabei, sagten die Demonstranten den Journalisten, seine Sozialpolitik nur nach der eventuellen Profitrate aus. Dass die Regierung die Bewegung kleinreden wollte, hielt Jean-Luc Mélenchon, der Wortführer der parlamentarischen Linken, für höchst bedenklich: »Die Franzosen haben zu Millionen gesehen, wie hier Zahlen manipuliert wurden. Das ist die Schule, in der man lernt, der Staatsmacht zu misstrauen.«