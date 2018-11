»Nach dem Spiel ist vor dem Spiel«, heißt es im Prolog von »Lola rennt« (Deutschland 1998) des Regisseurs Tom Tykwer. Es ist ein Hinweis auf die Zeitschleife, in der sich die Protagonistin Lola (Franka Potente) gleich befinden wird: Dreimal zwanzig Minuten wird sie durch Berlin rennen, um ihrem Freund Manni (Moritz Bleibtreu) aus der Patsche zu helfen. Der hat gerade einhunderttausend D-Mark in einer Tüte in der S-Bahn vergessen, die er seinem kriminellen Chef schuldet, weshalb er in Kürze wahrscheinlich von diesem brutal aus der Welt geschafft werden wird. Dreimal sehen wir Manni in einer roten Telefonzelle stehen und verzweifelt herumbrüllen. Dreimal rennt Lola los, um das Geld zu besorgen. Jedes Mal nimmt sie denselben Weg, aber Ereignisse und Ausgang der Geschichte ändern sich.

Dabei werden die Themen Zeit, richtige (oder falsche) Entscheidungen und unvorhersehbare Schicksalswendungen angenehm kurz gehalten. Ein paar Sprüche, viele Symbole und eine aufpeitschende Musik reichen, um das Problem zu umreißen. Allerlei ästhetischer Schnickschnack wird auch geboten. Ab und zu läuft Lola zum Beispiel auch als Comicfigur durchs Bild. Rückblende, Zeitraffer, schnelle Schnitte bringen Tempo und Verwirrung. Der Film wirkt trotzdem veraltet. Warum? Weil nur noch im 20. Jahrhundert geborene Menschen wissen, in was Manni da die ganze Zeit reinbrüllt: in einen Telefonhörer. Da kann man ja gleich ins Pergamonmuseum gehen. Gegessen wird nix, obwohl es gut sein soll, ein Stück Kuchen zu essen, bevor man längere Strecken läuft.

Möhrenkuchen mit Mokkaglasur: Eine Springform (24 cm Durchmesser) am Boden mit Backpapier auslegen, die Ränder fetten und mehlen. Für den Möhrenbiskuit 60 g Weizenmehl (Typ 550) mit einem halben TL Backpulver mischen und sieben. 200 g Möhren waschen und fein reiben. Die Möhrenraspel, 240 g gemahlene Haselnüsse und einen halben TL Zimt zum Mehl geben und alles gut miteinander vermengen. Den Ofen auf 160 Grad vorheizen.

Fünf Eier trennen. Die Eigelbe mit einem halben TL abgeriebener Biozitronenschale und 70 g Zucker schaumig rühren. Die Eiweiße mit 90 g Zucker zu cremigem Eischnee schlagen. Eischnee auf die Eigelbschaummasse geben und mit dem Schneebesen locker unterziehen. Das Gemisch aus Mehl, Möhren und Nüssen vorsichtig unterheben. Die Masse in die vorbereitete Form füllen, im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene 40 Minuten backen. Herausnehmen, Rand der Form abnehmen. Möhrenbiskuit kopfüber auf Backpapier stürzen, Backpapier nach dem Auskühlen abziehen.

Für die Mokkaglasur 40 g Aprikosenkonfitüre mit einem EL Wasser mischen, unter Rühren aufkochen und auf dem Kuchen verstreichen. 80 g Marzipanrohmasse zwischen Backpapier kreisförmig ausrollen, eine runde Platte (20 cm Durchmesser) ausschneiden, auf den Kuchen legen und leicht andrücken. 80 g Fondant mit einem EL Wasser und einer Messerspitze Instantkaffeepulver vermengen, unter Rühren über einem heißen Wasserbad leicht erwärmen und mit einem Pinsel auf die Marzipandecke streichen. Etwas Instantkaffeepulver in ein feines Sieb geben und den Kuchen hauchdünn damit bestäuben.