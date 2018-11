Methode Führer

»Führungsgewissheit« aus jener »Sonderwelt, in der Männer Milliardensummen bewegen«: Friedrich Merz Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Sage noch einer, die Welt sei in Unordnung. Ist sie nicht. Heinrich Heine dichtete zu ihrem Lauf einst pessimistisch: »Hat man viel, so wird man bald / Noch viel mehr dazubekommen. / Wer nur wenig hat, dem wird / Auch das wenige genommen.« Von Zeit zu Zeit, wenn die Arbeiterbewegung stark ist oder z. B. dem DDR-Sozialismus mit Märchen wie »Wohlstand für alle« der Garaus gemacht werden soll, behaupten die Pressebengel des Kapitals unisono, von dessen Tisch fielen stets ein paar Krümel für Habenichtse ab. Scheint die Kapitalmacht gefestigt, gilt wieder Heine.

Also greift in der FAZ vom Freitag Wirtschaftsredakteur Hendrik Kafsack Boris Johnsons Wort vom »Vasallenstaat« auf. Zu dem, meinte der wandelnde Londoner Heuhaufen, werde Großbritannien durch den »Deal« Theresa Mays mit der EU. Kafsack gibt ihm recht: »Großbritannien wird ähnlich wie Norwegen zum ›Vasallenstaat‹.« Nur: Der FAZ-Mann schreibt nicht aus der Sicht des »Brexshit«-Losers, sondern von der hohen Warte deutscher Macht und Herrlichkeit im Verhältnis imperialistischer Kräfte zueinander. Wer den Austrittsschaden hat, muss für den deutschen Bourgeoisspott nicht sorgen. Hier lautet der Hohn: »Frage an Radio Eriwan: Kann man aus der EU austreten? Im Prinzip ja, aber ...«

Ähnlich jovial macht Heinz Buschkowsky, ebenso wie Thilo Sarrazin immer noch Mitglied der SPD, in seiner Bild-Kolumne am selben Tag den publizistischen Gustav Noske und meckert etwas über das »Rumgeeiere« von Friedrich Merz, wenn der gefragt wird, wieviel er denn nun habe: »Hat Merz das nötig? Ich sage nein.« Aber als Sozialdemokrat hat Buschkowsky Verständnis fürs große Geld, um nicht von Zuneigung zu sprechen: Merz habe »offensichtlich Angst. Davor, dass blanker Sozialneid ihn zur Unperson macht.« Denn: »Es ist in Deutschland fast schon unanständig geworden, fleißig und erfolgreich zu sein.« »Ausbeuter«, »Kapitalist« oder »Spekulant« seien »meist noch die harmlosesten Beschimpfungen«. Bei so etwas gehen mit dem Exbürgermeister von Berlin-Neukölln sämtliche Untertanengefühle durch. Solange »Herr Merz nicht durch irgendwelche Schweinenummern« sein Vermögen zustande gebracht habe, störe ihn das nicht: »Es ist nur der Beweis für einen erfolgreichen Mann. So einen brauchen wir an der Spitze des Staates anstelle von Sonntagsreden.« Mehr Hingebung für »Leistungsträger« brachte Heinrich Manns Diederich Heßling auch nicht auf.

Wo die Verhältnisse so schön sind, taucht ein dritter im Bunde unweigerlich auf. Einige Wochen fehlten Bernd Ulrichs schwer entzifferbare Wimmelbildartikel in der Zeit, deren stellvertretender Chefredakteur er ist, nun hat er wieder geliefert. Überschrift: »Wer nicht hören will, muss führen«. Das bedeutet wie stets bei ihm nichts und wird auch durch die Unterzeile nicht klarer: »Viele Jahre hat die Methode Merkel funktioniert. Doch in die heutige Welt passt dieser Führungsstil nicht mehr. Was tritt an seine Stelle?« Na, was wohl, beim deutschen Qualitätsblattredakteur? Zunächst moderne Führung: »Immer mehr Menschen sehnen sich nach autoritärer Führung, sind aber keinesfalls bereit, sich führen zu lassen, schon gar nicht autoritär. Wir leben im Zeitalter des anarchistischen Autoritarismus.«

Die Methode Ulrich ist die studienratskompatible Ergänzung zu Kafsack und Buschkowsky. Es beginnt stets mit: Wer hat, der hat. Und wenn er mehr haben will, dann muss einer der »Vasall« sein, einer wie Merz an die »Spitze des Staates« treten. Ein Ulrich legt dazu die Defilierschleimspur: Denn siehe, der Sauerländer kommt aus jener »Sonderwelt, in der Männer Milliardensummen bewegen«, er strahlt eine »Führungsgewissheit aus, nach der sich viele Menschen heute schon sehnen.« Wie stets am Ende: Methode Führer.