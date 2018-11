Arisches Italien

Titelbild der seit dem 5. August 1938 erscheinenden antisemitischen Zeitschrift Die Verteidigung der Rasse Foto: Gemeinfrei

Am 17. November 1938 unterschrieb der italienische König Vittorio Emanuele III. die »Provvedimenti per la difesa della razza italiana«, das Gesetz »zum Schutz der italienischen Rasse«. Damit wurden auf einen Schlag die meisten judenfeindlichen Bestimmungen eingeführt, die in Deutschland seit der Machtübernahme der Nazis schrittweise erlassen worden waren.

Italien wurde seit dem 31. Oktober 1922 von den Faschisten unter Führung Benito Mussolinis regiert. Der Antisemitismus war bis 1938 nicht Teil ihres offiziellen Programms gewesen. Juden konnten ohne weiteres Mitglieder der faschistischen Partei sein, einige gehörten sogar deren Führung an.

Die Bestimmungen vom 17. November 1938 werden meist als erste judenfeindliche Maßnahme der Faschisten überhaupt beschrieben, was jedoch nicht ganz richtig ist. Denn schon vorher war am 5. September 1938 das Gesetz »zum Schutz der Rasse an den Schulen« und zwei Tage darauf das Gesetz »zum Umgang mit ausländischen Juden« erlassen worden. Mit ersterem wurde verfügt, dass jüdische Lehrer und Dozenten nicht mehr an italienischen Schulen und Universitäten arbeiten durften. Das Gesetz vom 7. September ordnete an, dass alle ausländischen Juden innerhalb von sechs Monaten Italien, die Kolonie Libyen und die italienischen Inseln im Ägäischen Meer verlassen sollten.

Das Gesetz vom 17. November 1938 musste zunächst definieren, wer überhaupt als Jude anzusehen sei. Als solche galten nun nach Artikel acht alle Menschen, deren beide Eltern Juden waren (unabhängig von ihrer eigenen Religionszugehörigkeit), die einen jüdischen und einen ausländischen Elternteil hatten, die eine jüdische Mutter und einen unbekannten Vater hatten oder die mindestens einen jüdischen Elternteil hatten und selbst Angehörige der jüdischen Glaubensgemeinschaft waren oder sich in irgendeiner, nicht näher beschriebenen Weise »zum Judentum bekannten«.

Umfassende Diskriminierung

Das »Gesetz zum Schutz der italienischen Rasse« verbot im Artikel eins die Ehe zwischen Staatsbürgern »arischer Rasse« und Personen jeder »anderen Rasse«, also nicht nur mit Juden, sondern auch mit Partnern afrikanischer Herkunft – in Italien damals der häufigste Fall – und theoretisch ebenso mit Chinesen, Japanern oder Indern. Eine derartige Bestimmung gab es nicht einmal in Deutschland.

Im Artikel zehn des Gesetzes wurde geregelt, was die zu Juden erklärten Staatsbürger alles nicht durften: Sie waren nicht zum Militärdienst zugelassen, durften nicht Vormund für Minderjährige oder für geistig Unzurechnungsfähige sein, durften keine »kriegswichtigen« Unternehmen besitzen oder führen und kein Land besitzen, das mehr als 5.000 Lire wert war, sowie keine städtischen Gebäude im Wert von mehr als 20.000 Lire. Artikel zwölf verbot, italienische »Arier« als Hausangestellte zu beschäftigen. Artikel 13 schloss die italienischen Juden von der Mitgliedschaft in der faschistischen Partei und von allen Ämtern im Staat und bei den Behörden ebenso wie von der Tätigkeit in Banken »von nationalem Interesse« und in Versicherungsunternehmen aus.

In den Artikeln 17 bis 25 war der Umgang mit Juden ausländischer Herkunft geregelt. Artikel 17 verbot diesen grundsätzlich, sich in Italien, Libyen oder auf den italienischen Inseln im Ägäischen Meer niederzulassen. Artikel 23 erklärte alle Einbürgerungen von Juden, die nach dem 1. Januar 1919 erfolgt waren, für ungültig. Artikel 24 ordnete an, dass alle ausländischen Juden – einschließlich der durch Artikel 23 zu solchen erklärten – bis zum 12. März 1939 Italien und seine kolonialen Besitzungen verlassen müssten. Auch diese Bestimmung war schärfer als die gleichzeitige Praxis im Deutschen Reich.

Im Artikel 14 des Gesetzes waren verschiedene Ausnahmefälle geregelt. So galten die Bestimmungen nicht für die Angehörigen von Gefallenen des Ersten Weltkrieges, des Eroberungskrieges gegen Äthiopien (1935/36) und der faschistischen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg. Ausgenommen waren auch Juden, die in diesen Kriegen verletzt oder ausgezeichnet worden waren, Mitglieder der faschistischen Partei in den Jahren 1919 bis 1922, und Teilnehmer an den Militärabenteuern (1919–1922) in der nordjugoslawischen Hafenstadt Rijeka, die von den Italienern Fiume genannt wurde. Artikel 25 nahm »ausländische« Juden, die älter als 65 oder mit italienischen Staatsbürgern verheiratet waren, von der Verpflichtung aus, Italien und seine kolonialen Besitzungen zu verlassen.

Anpassung an die Nazis

In Italien lebten zu jener Zeit nur wenige Juden, knapp 50.000, nicht einmal 0,11 Prozent der Gesamtbevölkerung. Sie waren weitgehend integriert. Daran änderte auch die Machtübernahme durch die Faschisten zunächst nichts. Faschistische Übergriffe auf Juden wie im Oktober 1926 in Padua, wo eine Synagoge verwüstet wurde, waren Ausnahmen. Mussolini selbst hatte jahrelang die These vertreten, dass Italiener ebenso wie Juden Teil einer gemischten »mittelmeerischen« Bevölkerung seien. Aber in den 1930er Jahren änderte sich die Auffassung des »Duce«, der in den Juden mehr und mehr die Drahtzieher des Antifaschismus erkannte. Ab 1934 nahm der Antisemitismus in der Öffentlichkeit spürbar zu. In der Presse wurde immer öfter gegen Juden gehetzt. Die 1938 einsetzende judenfeindliche Gesetzgebung muss auch als Ausdruck dieser Radikalisierung verstanden werden. Zugleich war sie eine Anpassung an das Deutsche Reich, mit dem Italien seit der gemeinsamen militärischen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg im Jahr 1936 verbündet war. Im größeren Zusammenhang drückte sich darin aus, dass die Führung im faschistischen Lager, die Mussolini lange Zeit angestrebt hatte, spätestens mit dem »Anschluss« Österreichs im März 1938 auf das Deutsche Reich übergegangen war.

Als Einschnitt gilt die Veröffentlichung des »Manifesto della razza«, zuerst am 14. Juli 1938 in der römischen Tageszeitung Giornale d’Italia und kurz darauf, nach Rücksprache mit der faschistischen Partei und dem Ministerium für Volkskultur, am 5. August in der ersten Ausgabe der neugegründeten Zeitschrift La difesa della raz za. Das Manifest war von zahlreichen prominenten Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche unterschrieben worden. Im Zentrum standen die Behauptungen, es gebe tatsächlich »Rassen« – das war bis dahin nicht unbedingt anerkannter Stand in Italien –, und die italienische Bevölkerung ebenso wie die italienische Zivilisation gehörten der »arischen Rasse« an. Seit der Invasion der (germanischen) Langobarden im 6. Jahrhundert habe sich diese Bevölkerung nicht mehr wesentlich verändert. Die Italiener seien demzufolge eine »reine Rasse«, zu der die Juden nicht gehörten. Diese seien vielmehr der einzige Teil der italienischen Bevölkerung, der sich nicht »assimiliert« habe.

Für die italienischen Juden waren die antisemitischen Verordnungen, auf die in den nächsten Jahren auf Initiative von Provinzen und Kommunen immer weitere folgten, ein Schock. Beamte, Lehrer und Professoren wurden auf die Straße gesetzt, alle jüdischen Schüler und Studenten mussten die Schulen und Universitäten verlassen. Ab 1938 wurden die italienischen Juden wirtschaftlich ruiniert und gesellschaftlich isoliert. Eine systematische Bedrohung von Leib und Leben setzte aber erst mit der deutschen Besatzung Norditaliens im September 1943 ein. Bis dahin hatten fast 6.000 Juden den Weg in die Emi­gration gewählt.