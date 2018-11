Mehr als nur »Sozialpartner«

Die Post-Beschäftigten lassen sich nicht abspeisen. Hier bei einem Streik im Juli 2014 Foto: Eric Vidal/REUTERS

Die belgischen Gewerkschaften haben am Freitag mittag die Beschäftigten beim Postunternehmen Bpost aufgefordert, die spontanen Streikaktionen zu beenden. In der Nacht waren vor den Briefsortierzentren in Gent und Brüssel Streikposten aufgezogen. Dadurch seien keine Postsendungen bei den Kunden angekommen, meldete die belgische Nachrichtenagentur Belga.

Die Beschäftigten fordern mehr Personal, um den immensen Arbeitsdruck bei Bpost zu verringern. Der Firmenführung war das aber zu teuer, monatelang stellte sie auf stur. Deshalb ließen die Gewerkschaften in der vergangenen Woche fünf Tage lang die Muskeln spielen: Briefe und Zeitungen stapelten sich in den Sortierzentren. Die Chefetage akzeptierte das Signal des Personals und zeigte Respekt. »Die Botschaft ist angekommen. Das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt«, zitierte Belga am Freitag Jean-Pierre Nyns von der sozialistischen Gewerkschaft ACOD.

Am Montag hatten die sozialistische und die liberale Gewerkschaft (VSOA) angekündigt, den Streik zu unterbrechen – ein Zeichen des guten Willens. Es läge inzwischen ein vielversprechender Vorschlag der Unternehmerseite auf dem Tisch, der jetzt bis ins Detail verhandelt werden müsse. In dem Entwurf verspricht Bpost 1.000 neue Arbeitskräfte zusätzlich einzustellen. Allerdings nur befristet, während der extra stressigen Adventszeit. Über das Jahresende hinaus sollen nur hundert neue Kolleginnen und Kollegen in Vollzeit und unbefristet beschäftigt werden.

Als die ACOD ihren Mitgliedern am Dienstag den Inhalt des »Vorvertrags« bekanntgab, war von Begeisterung nichts zu spüren. Im Gegenteil: »Die Emotionen schlugen hoch«, berichtete Jean-Pierre Nyns gegenüber Belga von der Stimmung. Er wollte die letzten Tage dazu nutzen, um die Mitglieder in Einzelgesprächen für den Vorschlag zu gewinnen. »Ich hoffe, innerhalb einer Woche Klarheit zu haben, ob der Vertrag angenommen wird.«

In Gent nahmen die Kolleginnen und Kollegen im Laufe des Morgens ihre Arbeit offenbar wieder auf. Ob aber die traditionell deutlich radikaler eingestellte Basis in der französischsprachigen Wallonie dem Aufruf folgen wird, ist längst nicht sicher. An manchen Orten haben sie einfach seit Dienstag weiter gestreikt. Die Gewerkschaften fürchten offenbar, dass die Wut in der Wallonie auf Flandern überschlagen könnte.

Ob die christliche Gewerkschaft ACV ebenfalls hinter dem Aufruf vom Freitag steht, war bei Redaktionsschluss unbekannt. Sie hatte am Dienstag das Angebot von Bpost abgelehnt. »Unsere Leute haben den Vertrag gegen ihre Forderungen abgewogen und ihn für nicht ausreichend bewertet«, sagte die Gewerkschaftssekretärin des ACV, Annick Boon, am Dienstag laut Belga. Neueinstellungen habe die Chefetage schon früher versprochen, aber es sei so gut wie nichts passiert. »Unsere Leute wollen Garantien«, so Boon.

Zumal niemand weiß, wer die 1.000 neuen Stellen besetzen soll. Schon jetzt melden sich zuwenig Interessenten auf freie Stellen. Der Beruf des Postzustellers ist kein Traumjob mehr wie früher vielleicht. Was vor allem an der schweren Arbeit liegt, die auf Dauer auf den Rücken geht und dafür noch nicht einmal gut bezahlt wird. 1.500 Euro verdient ein Postbote laut der Onlineseite Glassroom im Monat.

Die Glaubwürdigkeit des Vorstandsvorsitzenden Koen Van Gerven hat bei der Belegschaft schwer gelitten. Als er unlängst auch noch öffentlich unterstellte, die Postboten würden morgens ihre Runde mit halbleeren Packtaschen starten, sorgte das für noch mehr böses Blut.

Bislang war es Bpost zu teuer, das Personal spürbar aufzustocken. Der Konzern steckt in einem harten Konkurrenzkampf mit dem niederländischen Mitbewerber PostNL. Am liebsten würden die Belgier PostNL übernehmen, doch zwei Versuche scheiterten bisher. Vor zwei Jahren bot Bpost 2,5 Milliarden Euro – die Niederländer lehnten ab.

Van Gerven versuchte am Freitag die aufgebrachte Belegschaft zu beruhigen. »Ich wiederhole, dass wir entschlossen sind, jetzt zu einem abschließenden Vertrag zu kommen«, sagte er laut Belga am Freitag. Es sei ein »wichtiges Signal der Sozialpartner« den Streik auszusetzen, zitiert ihn Het Laatste Nieuws. »Wir sind bereit, uns wieder an den Verhandlungstisch zu setzen und zu besprechen, wie wir den Vorvertrag noch verbessern können.« Van Gerven rief ebenfalls dazu auf, die spontanen Aktionen »im Interesse der Kunden und der Bürger« einzustellen.

»Es gibt noch viel Arbeit«, fürchtet der sozialistische Gewerkschafter Jean-Pierre Nyns. »Wir müssen die Leute überzeugen. Ich hoffe, dass sie sich die Mühe machen zuzuhören.« Wobei er durchaus Verständnis für die spontanen Streiks zeigt: »Die Menschen lassen ihre Stimme hören, nachdem die Direktion von Bpost ihnen jahrelang weniger zugehört hat«, sagte Nyns gegenüber Belga.