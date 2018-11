»Europarat könnte neue Begründungen anführen«

Der Kampf geht weiter: Demonstration von PKK-Anhängern in Brüssel (17.11.16) Foto: Yves Herman/REUTERS

Ein Urteil des EU-Gerichts in Luxemburg von Donnerstag besagt, dass die kurdische Arbeiterpartei PKK zwischen 2014 und 2017 zu Unrecht auf der EU-Terrorliste geführt wurde. Wird sie nun von der Liste gestrichen?

Die schriftliche Begründung liegt noch nicht vor. Nach dem, was bislang bekannt ist, hat das Gericht die Terrordefinition der PKK nur wegen Verfahrensfehlern für nichtig erklärt. Zunächst mag es zwar gut klingen, dass die Gründe, die der Listung zugrunde liegen, nicht vollständig, zum Teil auch unzureichend sind. Doch das darf man nicht zu optimistisch bewerten. Möglicherweise könnten der Europarat und die ihm unterstellten Behörden nun einfach nachbessern und neue Begründungen anführen.

Zudem gilt das Urteil nicht für 2018. Vertreter der PKK hatten die Klage erst im April dieses Jahres eingereicht, unter anderem weil ihre Vermögenswerte und Konten in der EU eingefroren worden waren. Danach hatte die EU präventiv einen neuen Beschluss veranlasst, die PKK erneut als Terrororganisation einzustufen. Dabei geht es übrigens nicht nur um eingefrorene Konten, sondern obendrein um die vielen Verhaftungen, die in Deutschland nach Paragraph 129b wegen einer unterstellten Mitgliedschaft in einer »ausländischen terroristischen Vereinigung« vorgenommen werden. Würde die PKK von der EU-Terrorliste entfernt, wäre das nicht mehr möglich.

Für den 1. Dezember ist eine Demonstration in Berlin geplant. Im Aufruf heißt es: »Gemeinsam gegen Polizeigesetze, PKK-Verbot und Nationalismus«. In welchem Zusammenhang stehen die drei Forderungen miteinander?

Sie wenden sich insgesamt gegen repressive Gesetze. Polizeigesetze betreffen die ganze Bevölkerung. Das Betätigungsverbot, dem PKK-Mitglieder seit 25 Jahren hierzulande unterliegen, richtet sich nicht nur gegen Kurdinnen und Kurden, sondern gegen alle, die sich in irgendeiner Weise positiv auf die Partei beziehen.

Alle linken und fortschrittlichen Menschen müssen sich gegen den Nationalismus vereinen, weil dieser neben dem Rassismus, Sexismus und Kapitalismus eine der wichtigsten Säulen der Spaltung, Ausgrenzung und Ausbeutung weltweit ist. Aus meiner Sicht fehlt im Aufruf noch die explizite Forderung, die PKK von der EU-Terrorliste zu streichen.

Wie ist das PKK-Verbot in Deutschland historisch begründet, und weshalb tut sich die CDU/CSU-SPD-Bundesregierung so schwer damit, es zurückzunehmen?

Die Bundesregierung begründet nicht, warum sie das seit 1993 bestehende Verbot nicht aufhebt. Die Reaktion des deutschen Staates hängt stets davon ab, wieviel Druck die Türkei gerade ausübt. Dies wirkt sich auch auf eine Beschlagnahmung der Symbole oder Fahnen aus, die Aktivisten bei Demonstrationen hierzulande mit sich führen.

Das Verbot wurde einst so begründet: Anfang der 1990er Jahre hatte das türkische Militär etwa 3.500 kurdische Dörfer zerstört, Zivilisten und PKK-Militante vertrieben und getötet. Kurdische Aktivisten protestierten auch hierzulande dagegen, etwa mit Besetzungen von Autobahnen. Als Reaktion wurden damals ihre Kulturvereine geschlossen, es gab Hausdurchsuchungen und Verhaftungen. Das Verbot in der BRD richtete sich auch gegen Personen, die etwa für die PKK werben oder Spenden sammeln. Seither wissen die kurdischen und türkischen Communities bei jeder kulturellen und politischen Betätigung nicht genau, ob sie sich bereits im strafbaren Bereich befinden.

Ist es möglich, eine Aufhebung des PKK-Verbots durchzusetzen?

Möglich wäre dies, wenn eine andere Regierungskonstellation meint, auf die Interessen der Türkei keine Rücksicht mehr nehmen zu müssen. Oder wenn viele Menschen auf der Straße ihre Meinung verdeutlichen, dass die PKK ein Modellbeispiel für eine fortschrittliche, demokratische Entwicklung im Nahen Osten darstellt – in Opposition zum islamfaschistischen Erdogan-Regime der Türkei. Deshalb ist es wichtig, am 1. Dezember in Berlin zu demonstrieren.