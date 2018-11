Lega zeigt rassistische Fratze

Parteichef Matteo Salvini signiert in Rom das Logo der Lega (1.3.2018) Foto: Alessandro Bianchi/REUTERS

Die regierende rassistische Lega und ihr Koalitionspartner, die rechte »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S), haben im Senat die Ernennung der Lega-Senatorin Stefania Pucciarelli zur Vorsitzenden der Kommission zum Schutz der Menschenrechte durchgesetzt. Bisher wurde das Ressort von der Demokratischen Partei (PD) verwaltet. Gegen die Legistin war die Senatorin Emma Bonino als gemeinsame Kandidatin der PD und der linken »Bewegung Freie und Gleiche« (LEU) angetreten.

Bereits 1991, als die Lega aus der Taufe gehoben wurde, war die Pucciarelli eine enge Vertraute des Parteigründers Umberto Bossi. Seitdem gehört die rassistische Scharfmacherin zu einer besonders fanatischen Vertreterin der faschistischen »Blut-und-Boden-Ideologie«. Wie der Mailänder Zeitung Corriere della Sera berichtete, ist Pucciarelli »seit Jahren für ihre schmähenden Angriffe gegen Roma, Homosexuelle und bis zu den Wahlen auch gegen M5S bekannt«.

Allein von den von ihr verfolgten Roma leben in Italien 120.000 bis 150.000 Menschen, mehr als 25.000 in erbärmlichen Unterkünften, aus denen seit dem Amtsantritt der amtierenden Regierung Tausende vertrieben wurden. Fast die Hälfte der Roma besitzt die italienische Staatsbürgerschaft.

Die Senatorin gehörte zu den Initiatoren des von Lega-Chef Matteo Salvini erlassenen verfassungswidrigen Sicherheitsdekrets. Der Innenminister und Vizeregierungschef stellt darin den Kampf gegen die Mafia auf eine Stufe mit dem gegen Migranten. Letzteren werden Leistungen entzogen, und das Asylrecht wird ausgehöhlt.

Die Gewerkschaft CGIL veröffentliche unlängst ein Foto im Internet, auf dem die neue »Verteidigerin der Menschenrechte« zu sehen ist, wie sie in der vergangenen Woche die Räumung eines Roma-Lagers mit Bulldozern in Castelnuovo Magra überwachte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg hatte dieses Vorgehen wiederholt verurteilt.

In der Wahlkampagne unterstützte Pucciarelli die von Salvini betriebene Neufassung des Notwehrparagraphen. Nach diesem soll das Recht zu töten legalisiert werden, um den rassistischen Totschlägern von Migranten Straffreiheit zu sichern. Sergio Lo Giudice, Sprecher der PD für Menschenrechte, erinnerte daran, dass die Senatorin das Vorhaben Salvinis, »Diebe zu erschießen«, ausdrücklich unterstützt. Ein Gesetz gegen Folter lehne sie dagegen ab.

Die linke Zeitung Il Manifesto berichtete, dass die Senatorin unter Berufung auf das katholische Familienbild die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ablehne. Außerdem ist sie dagegen, dass in Italien geborene Kinder von Migranten die italienischen Staatsbürgerschaft erhalten.

Der Fraktionschef der Lega im Senat, Massimiliano Romeo, lobte indes laut der Nachrichtenagentur ANSA den Rassismus seiner Parteifreundin als Basis einer »guten Arbeit«, die dem »zivilen Zusammenleben moderner Demokratien« dienen werde. Unterdessen gibt es gegen die den Grundsätzen der italienischen Verfassung widersprechende Ernennung Pucciarellis eine bisher kaum gekannte Protestwelle.

So sprach sich Giuseppe Civati von der LEU-Leitung dagegen aus: Mit ihr werde eine Politikern eingesetzt, die »die Menschenrechte mit Füßen tritt«. Die frühere Parlamentspräsidentin Laura Boldrini verweist darauf, dass die Senatorin derzeit wegen »Aufhetzung zum Rassenhass« vor Gericht stehe. Die römische Zeitung La Repubblica nennt die Berufung »eine Kriegserklärung« an die Kämpfer für die Menschenrechte.