Unregierbares Schweden

Der Chef der konservativen Moderaten, Ulf Kristersson, nach seiner Wahlniederlage am 14. November in Stockholm Foto: Pontus Lundahl/TT News Agency/via REUTERS

Die Regierungskrise in Schweden setzt sich fort. Am Mittwoch hat der Vorsitzende der Moderaten, Ulf Kristersson, nach wochenlangen Verhandlungen dem Parlament in Stockholm eine Minderheitskabinett von seiner Partei und den Christdemokraten vorgeschlagen. Doch das Vorhaben scheiterte, es wurde mit 195 zu 154 Stimmen abgelehnt. Dafür votierten außer den beiden Koalitionspartnern nur die rassistischen Schwedendemokraten.

Die Parlamentswahl vom 9. September hatte mit einer Pattstellung zwischen dem Bündnis von Sozialdemokraten, Linkspartei und Grünen und der Mitte-rechts-Allianz von Moderaten, Christdemokraten, Zentrumspartei und Liberalen geendet. Beide Blöcke erhielten knapp 40 Prozent der Stimmen. Die Sozialdemokraten, die nach der Wahl 2014 eine Minderheitsregierung mit den Grünen bildeten, blieben mit 28,4 Prozent stärkste Partei, erzielten jedoch das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Die Schwedendemokraten erhielten 17,5 Prozent.

Der sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan Löfven wollte bis zur Bildung einer neuen Regierung im Amt bleiben. Doch bei einer Vertrauensabstimmung im Parlament am 24. September wurde er seines Amtes enthoben. Seither wird Schweden von einem geschäftsführenden Kabinett regiert.

Trotz der verlorenen Vertrauensabstimmung wurde Löfven als Vorsitzender der stärksten Partei vom Parlamentspräsidenten Andreas Norlén mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Löfven lehnte ab, da er die Aufgabe als aussichtslos betrachtete. Der Auftrag ging an den Konservativen Kristersson, Chef der zweitplazierten Moderaten. Doch er bekam keine ausreichende Mehrheit im Reichstag zusammen.

Entscheidend für die Ablehnung war, dass neben den Abgeordneten des rot-grünen Bündnisses auch die von Zentrumspartei und Liberalen dagegen stimmten. Die Parteien hatten sich während des Wahlkampfs deutlich von jeder Regierungskonstellation distanziert, die auf eine Unterstützung der Schwedendemokraten angewiesen sei. Innerhalb der Allianz führte dies zu Unstimmigkeiten. Nun droht ein offener Bruch. Kristersson sprach von der größten Krise seit Jahrzehnten.

Am Tag nach dem gescheiterten Vorschlag Kristerssons erteilte Parlamentspräsident Norlén der Vorsitzenden der Zentrumspartei Annie Lööf den Auftrag zur Regierungsbildung. Lööf hatte sich selbst ins Spiel gebracht, unterstützt vom Vorsitzenden der Liberalen, Jan Björklund. Lööf betont, dass es ihr nicht darum gehe, selbst Ministerpräsidentin (Staatsministerin) zu werden, sondern darum,eine Koalition über die Blockgrenzen hinaus zu ermöglichen. Wie diese genau aussehen soll, ist jedoch unklar, da Lööf gleichzeitig einer von den Sozialdemokraten geführten Regierung eine Absage erteilt.

Ein besonderes Problem stellt der Haushalt für das kommende Jahr dar. Dieser muss bis zum 21. Dezember vom Parlament verabschiedet werden. Zwar kann das geschäftsführende Kabinett einen Entwurf einbringen, bindend für die kommende Regierung wäre er jedoch nicht. Das schafft in einem Land, das seit gut hundert Jahren an politische Stabilität gewöhnt ist, weitere Unsicherheit.

Sollte Lööf wie Kristersson an der Aufgabe einer Regierungsbildung scheitern, bleiben Parlamentspräsident Norlén zwei weitere Versuche, eine solche in die Wege zu leiten. Er kann wiederum einen Parteivorsitzenden mit der Aufgabe betrauen, selbst Koalitionsverhandlungen führen oder dem Parlament einen eigenen Kandidaten präsentieren. Scheitert der insgesamt vierte Versuch der Regierungsbildung, kommt es zu einer Neuwahl.

In Schweden mehren sich die Stimmen, die eine solche schon jetzt fordern. Es gibt jedoch ein Problem. Nur eine Regierung kann Neuwahlen ausrufen, Schweden hat aber keine. Die Parteien könnten sich darauf einigen, einen Staatsminister zu wählen, dessen einzige Aufgabe darin bestünde, eine Neuwahl auszurufen. In der gegenwärtigen Lage würden vermutlich allerdings vor allem die Schwedendemokraten davon profitieren.