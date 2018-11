Verdi im Aufwind

Gemeinsam sind sie stark. Flugbegleiter streiken gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse (Berlin, 28.9.2018) Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbil/dpa

Im Herbst zeigt sich die Gewerkschaft in Angriffslaune. Nachdem Verdi am Donnerstag gegenüber der Lufthansa-Tochter Eurowings eine allgemeine Streikdrohung ausgesprochen hatte, sprach Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse am Freitag Tacheles. Den 350 Beschäftigten der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW), die ebenfalls für Eurowings unterwegs ist, verweigere das Unternehmen Verhandlungen über Beschäftigungsgarantien und Gehälter. Diese empfänden die Haltung des Managements angesichts ihres Einsatzwillens als »Verhöhnung«, kritisierte Nüsse. Er verlangte ein klares Bekenntnis zur LGW. »Das bedeutet eine angemessene Vergütung und die Akzeptanz von Mitbestimmung und Gewerkschaft.« Wenn sich das Unternehmen weiterhin stur stelle, drohten weitere Arbeitskampfmaßnahmen. Bereits Ende Oktober seien Verhandlungen über einen Sozialplan für rund 200 Flugbegleiter der Station Tegel gescheitert. Die einstmalige Air-Berlin-Tochter LGW wolle den Standort im kommenden Jahr schließen.

Verdi befindet sich in der Luftfahrtbranche derzeit im Aufwind. Ausschlaggebend für das offensive Auftreten ist der erfolgreiche Arbeitskampf beim irischen Billigflieger Ryanair. Der hatte sich zwar wegen der zunehmenden Streiks des Kabinenpersonals an mehreren europäischen Standorten in den vergangenen Wochen erheblich auf die Gewerkschaften zubewegt, in letzter Instanz aber die Gründung von Betriebsräten ausgeschlossen. Die Dumpingairline und Boss Michael O’Leary hatten sich bis zuletzt auf eine Klausel des Betriebsverfassungsgesetzes gestützt, die es dem Konzern ermöglichte, irisches statt deutsches Arbeits- und Sozialrecht anzuwenden und Betriebsräte nur zuzulassen, wenn dies in einem Tarifvertrag explizit formuliert wurde.

Mit der Lex Ryanair soll künftig Schluss sein. Verdi ging in der Auseinandersetzung mit dem Konzern strategisch vor. Am Dienstag hatten die Beschäftigten den in einem Eckpunktepapier formulierten Bedingungen für einen Tarifvertrag mit Ryanair zugestimmt. Künftig gibt es für jeden Flugbegleiter eine Mindeststundengarantie von 600 Stunden. Das Grundgehalt steigt um 600 Euro. Zusätzlich hat Verdi eine weitere Gehaltserhöhung von 200 bis 250 Euro im Monat erreicht. »Es ist ein großer Erfolg, dass für alle Beschäftigten, inklusive der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, eine sehr deutliche substantielle Erhöhung ihrer Einkommen, vor allem durch die Erhöhung des garantierten Grundeinkommens, erreicht werden konnte«, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. O’Leary kann sich nicht mehr als Feudalherr aufführen: Durch die erfolgreichen Streiks haben sich die Beschäftigten Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall erkämpft, und sie fallen unter den in der BRD gültigen Kündigungsschutz.

Die Zustände an den Flughäfen in Deutschland sind auch der Bundesregierung aufgefallen. Die zahlreichen Flugausfälle wegen der Streiks in den Sommerferien könnten so manche Wählerstimme kosten. Zudem versucht die SPD, gefangen in Umfragetiefs, ihre frühere Klientel zu bedienen. Am Mittwoch rang sich die Bundesregierung dazu durch, dem von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eingebrachten Entwurf zu einer Änderung des »Qualifizierungschancengesetzes« zuzustimmen. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums bestätigte auf jW-Anfrage am Freitag: »Das Recht, einen Betriebsrat zu wählen, gilt mit der geplanten Gesetzesänderung für alle Luftfahrtunternehmen, die in Deutschland einen Flugbetrieb haben.«