Katar ist nicht Hawaii

Doha. Es gibt kein Bier auf Hawaii, aber bei der kommenden Fußball-WM in Katar. Am 21.11.2022 beginnt das Turnier mit 32 Teams, das Finale steigt am 18.12.2022. Die wichtigsten Fragen schon jetzt: Braucht man ein Visum? Ja, gibt es am Flughafen. Wie heiß wird es? Die Temperaturen liegen im November und Dezember tagsüber zwischen 25 und 30 Grad. Wird es Fanmeilen geben? Ja. Darf man Alkohol trinken? Ja. Aber: Den Stoff gibt es nur in begrenzten Mengen und nur mit Berechtigungskarte. Kosten wird das Bier zehn Euro für den halben Liter.(dpa/jW)