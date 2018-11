Baku. Nach der Wiederzulassung der russischen Antidopingagentur Rusada wird eine WADA-Delegation noch im November das Testlabor in Moskau besuchen. »Danach werden wir Antworten auf alle Analysen bekommen«, sagte der Präsident der Weltantidopingagentur, Craig Reedie, am Donnerstag bei einer Sitzung in Baku. Das Treffen soll am 28. November stattfinden. (dpa/jW)