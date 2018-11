Unter Bankern

Doch nicht abgewickelt: Getin Noble Bank des Milliardärs Leszek Czarnecki in Warschau Foto: Kacper Pempel/REUTERS

Leszek Czarnecki ging zu diesem Termin mit vollen Taschen. Insgesamt drei Aufnahmegeräte hatte der Besitzer mehrerer polnischer Geldinstitute in seinem Anzug versteckt, als der Milliardär Ende März der Einladung von Marek Chrzanowski, dem Chef der staatlichen Bankenaufsicht, zu einem Vier-Augen-Gespräch folgte. Er muss etwas geahnt haben. Was er zu hören bekam, veranlasste ihn vergangene Woche, Strafanzeige gegen Chrzanowski wegen versuchter Bestechung und Amtsmissbrauchs zu stellen. Anfang dieser Woche wurde die Sache durch eine Publikation der Gazeta Wyborcza bekannt. Noch am selben Tag trat Chrzanowski von seinem Posten zurück. Damit ersparte er Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Peinlichkeit, dass der ihn wegen einer Gesetzeslücke nicht von sich aus hätte entlassen können. Soweit das nachrichtliche Gerüst der Geschichte.

Auf wackeligen Füßen

In der 35. Minute des aufgezeichneten Gesprächs fragte Aufseher Chrzanowski den Finanzoligarchen, ob er nicht in seiner Bank einen Juristen gebrauchen könne. Er könne da jemanden empfehlen. Für ein Honorar von umgerechnet knapp zehn Millionen Euro in drei Jahren könne dieser Mann bei der anstehenden Restrukturierung von einer der Banken Czarneckis behilflich sein. Und die Aufsichtsbehörde werde im Gegenzug diesen Umbau wohlwollend begleiten. Czarnecki behauptet, in diesem Zusammenhang habe ihm Chrzanowski die Visitenkarte des Kandidaten und einen Zettel mit der Aufschrift »ein Prozent« über den Tisch geschoben – ein Prozent des nach erfolgreicher Restrukturierung zu erwartenden Börsenwerts der Bank. Czarnecki antwortete ausweichend und nahm nach eigenen Worten keinen Kontakt zu dem Juristen auf. Wie die Gazeta Wyborcza recherchierte, handelt es sich bei ihm um einen Provinzanwalt aus Czestochowa, der ein Jugendfreund der Ehefrau Chrzanowskis sei. Dieser behauptet, von der ganzen Sache erst aus der Zeitung erfahren zu haben. Wie dann aber seine Visitenkarte in die Hand Chrzanowskis kam, bleibt einstweilen offen.

Zentrales Druckmittel in der Hand des Aufsehers war der Umstand, dass Czarneckis Finanzimperium auf wackligen Füßen steht. Die auf das Privatkundengeschäft konzentrierte Getin Bank krankte an überdurchschnittlich vielen faulen Krediten. Insbesondere auf ausländische Währungen ausgestellte Hypothekenkredite sind in großer Zahl »notleidend« geworden. Diese Fremdwährungskredite sind ein problematischer Sektor des polnischen Finanzmarkts, weil die Abwertung der Landeswährung Zloty gegenüber dem Schweizer Franken – auf den die meisten dieser Darlehen wegen des niedrigeren Zinsniveaus ausgestellt sind – nicht nur den Schuldnern die Rückzahlung erschwert, sondern auch den in Franken notierten Wert der als Sicherheit der Bank überschriebenen Immobilien senkt. Czarnecki war zu mehrfachen Kapitalerhöhungen bei der Getin Bank gezwungen, um staatliche »Stresstests« zu bestehen. Eine weitere solche Erhöhung des Eigenkapitals stand zum Zeitpunkt des besagten Gesprächs im Raum. Der Bankier hatte also durchaus Anlass, die Einladung des Chefs der Bankenaufsicht anzunehmen. Zumal ein Angehöriger des Vorstands der Aufsichtsbehörde dafür eintrat, Czarneckis Banken kontrolliert in die Insolvenz zu schicken, um sie anschließend für einen symbolischen Zloty von einem staatlichen Kreditinstitut übernehmen und mit Steuergeld sanieren zu lassen – aber dann schon nicht mehr als Eigentum Czarneckis. Chrzanowski kritisierte dieses Bestreben seines Kollegen zwar und versicherte, er selbst habe keine solchen Pläne – zeigte aber damit dem Banker doch die Instrumente. Tatsächlich bekam die Getin Bank kurz nach dem in der Personalfrage ergebnislosen Gespräch zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate eine Betriebsprüfung ins Haus.

Cliquenkämpfe

Polens Öffentlichkeit fragt sich jetzt, welches Ziel Chrzanowski mit seinem Angebot verfolgt haben könnte. Die einfachste Erklärung, dass er einen Teil der üppigen Vergütung des empfohlenen Juristen unter dem Tisch hätte zurückbekommen wollen, liegt zwar nahe, ist aber einstweilen nicht bewiesen. Also wird heftig darüber spekuliert, welche Cliquenkämpfe innerhalb der Regierungspartei dafür verantwortlich seien, dass die Sache aufflog. Bekannt ist, dass sich Justizminister Zbigniew Ziobro und Ministerpräsident Morawiecki hinter den Kulissen einen heftigen Kampf um die Besetzung wichtiger Posten im Schnittbereich von Politik und Wirtschaft liefern. Der jetzt abservierte Marek Chrzanowski stand Morawiecki im Weg, weil er noch von seiner Vorgängerin Beata Szydlo ins Amt gebracht worden war. Ihm gegenüber eine Nulltoleranzlinie zu verfolgen, passt somit durchaus zu den eigenen Ambitionen des Regierungschefs. Andererseits stellt sich die Frage, warum Czarnecki sieben Monate wartete, bevor er die Staatsanwaltschaft über das Ansinnen Chrzanowskis informierte und so der parlamentarischen Opposition eine Steilvorlage lieferte, den Anspruch der Regierungspartei PiS (»Recht und Gerechtigkeit«) auf eine »saubere Politik« in Zweifel zu ziehen. Auch dass er sich vom Warschauer Staranwalt Roman Giertych vertreten lässt, gibt der Sache ein politisches Geschmäckle. Denn Giertych saß in der ersten Kaczynski-Regierung der Jahre 2005–2007 noch als Erziehungsminister für die rechtsradikale Liga Polnischer Familien. Offenbar aus persönlicher Feindschaft gegen PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski und um sich für seine Ausbootung aus der damaligen Regierung zu rächen, hat er sich inzwischen der liberalen Opposition angenähert. Die hat bereits einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert, um zur Abwechslung einmal die PiS zu »grillen«.