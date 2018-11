Lorenz Gösta Beutin (Die Linke) zur Absage einer Vorführung des Films »Wildes Herz«

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Lorenz Gösta Beutin erklärte am Donnerstag in einer Pressemitteilung zur Absage der Vorführung eines Films über die Band »Feine Sahne Fischfilet« (siehe Seite 11):

Die Drohung einer Nazigruppe war brutal und offen (…). Zuvor hatte Doris von Sayn-Wittgenstein, Rechtsaußen-Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende der AfD Schleswig-Holstein, die Filmvorführung öffentlich angeprangert und den Namen der Schule und des Kinos und den Treffpunkt für die Filmvorführung veröffentlicht.

Dazu Lorenz Gösta Beutin: »Sayn-Wittgenstein hat damit eindeutig den Startschuss gegeben für rechtsextreme Gewalt gegen Menschen. Sie ist mitverantwortlich, dass in unserem Land Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und ein Kinobetreiber sowie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Tod bedroht wurden. Hier geht die Saat des Hasses auf. Wer Nazis gegen Kinder aufhetzt, hat jegliche Menschlichkeit und Politikfähigkeit verloren. Ich fordere Frau Sayn-Wittgenstein auf, Verantwortung für ihr geistiges Zündeln zu übernehmen und ihr Landtagsmandat niederzulegen. Die Ermittlungsbehörden fordere ich auf, wegen des Verdachts auf Anstiftung zu Straftaten gegen Frau Sayn-Wittgenstein zu ermitteln.«

Am 13. November wurde ein V-Mann des Verfassungsschutzes in Göttingen enttarnt. Die Interventionistische Linke (IL) verbreitete dazu am Donnerstag eine Pressemitteilung:

(…) Hannah Eberle von der IL erklärt: »Statt über das angebliche ›Personalversagen‹ des Inlandsgeheimdienstes zu spekulieren oder über die Schwierigkeiten, die dem Spitzel durch die Enttarnung entstehen, muss jetzt umgehend Aufklärung für die wahren Betroffenen der Bespitzelung folgen. Dazu gehört die sofortige Einsicht in das gesammelte Material. Zu bespitzeln ist eine miese Form der Durchdringung unserer Privatleben und der Kriminalisierung unserer Politik. Zu den Betroffenen gehören die seit zwei Jahren bespitzelten Aktivisten aus Göttingen ebenso wie die zahlreichen Studierenden in den Gremien und Gruppen der Universität. Einschüchtern lassen werden wir uns nicht.«

Weiter erklärt die IL: »Der Verfassungsschutz (VS) als Konstrukt gehört aufgelöst. Sämtliche Spitzel gehören abgezogen. Der sogenannte VS wurde in den 1950er Jahren gegründet, um antikapitalistische Gruppen zu bespitzeln. Seitdem beweist er in regelmäßigen Abständen, dass er rechte Politik fördert und linke Politik kriminalisiert: geschredderte Akten und tote Zeugen im NSU-Prozess, mindestens 25 V-Personen im NSU und dem Umfeld. Wie die Debatte im Niedersächsischen Landtag wieder zeigt, gibt es zudem keinerlei demokratische Kontrolle über den Geheimdienst.«

Lena Rademacher von der »Basisdemokratischen Linken« Göttingen: »Die Aussagen des bis vor kurzem im Amt tätigen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen, selbst in der SPD seien linksradikale Kräfte, zeigt einmal mehr, welches Weltbild im VS vorherrscht. Wir übernehmen gerne und überzeugt die Rolle der Linksradikalen. Unsere Politik ist radikal, weil sie an der Wurzel der Probleme angreift – sie ist daher radikal sozial, radikal antirassistisch, radikal klimagerecht! Unsere Praxis ist die des zivilen Ungehorsams. Unsere politische Idee die einer Auseinandersetzung auf der Straße gegen die regierende Politik der Spaltung, der Verarmung, Überwachung und Ausgrenzung. Unser Ziel ein nachhaltiges Eingreifen gegen Rechte und rassistische Hetze für eine konsequent solidarische Gesellschaft.«