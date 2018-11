Kein Vasall sein

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (mitte) am Mittwoch an Bord des Flugzeugträgers »Charles de Gaulle« Foto: Christophe Simon/Pool via REUTERS

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will sein Land in den verbleibenden drei Jahren seines Mandats darauf vorbereiten, sich in den Jahrzehnten danach mit schweren Waffensystemen aufzurüsten. In seiner Absicht, Frankreich zur Führungsnation einer »europäischen Armee« zu machen, sieht er sich durch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bestärkt, die am Dienstag in ihrer Rede vor dem EU-Parlament ebenfalls für eine gemeinsame europäische Truppe geworben hatte. In einem Interview, das er am Mittwoch abend dem Fernsehkanal TF1 gab, machte Macron noch einmal die auch gegen Washington gerichtete Stoßrichtung solcher Pläne deutlich.

Für das Interview hatte sich Macron einen symbolträchtigen Ort ausgewählt. Er empfing den Fernsehreporter im Unterdeck des Flugzeugträgers »Charles de Gaulle« mit seinen brüllenden Maschinen. Die Gesprächspartner positionierten sich mitten in dem weiten Hangar, in dem die auf der »Charles de Gaulle« stationierten »Rafale«-Jagdbomber den gewünschten martialischen Hintergrund boten. Der Flugzeugträger, den die französische Marine in den vergangenen Jahren im Mittelmeer im Krieg gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) und gegen den libyschen Staatschef Muammar Al-Ghaddafi eingesetzt hatte, lag danach rund eineinhalb Jahre im Trockendock von Toulon, um für rund 1,3 Milliarden Euro überholt und mit neuer Computertechnik ausgestattet zu werden.

Bei seinem ersten Besuch auf dem atomgetriebenen und inzwischen wieder einsatzfähigen Träger kündigte Macron den Bau eines zweiten Großschiffes dieser Art an. Bis 2020 solle darüber entschieden werden, ob der Bau eines neuen, laut Macron »mindestens fünf Milliarden Euro« teuren Flugzeugträgers »finanzierbar« ist. Man müsse »eine wirkliche europäische Verteidigungskapazität aufbauen«, verlangte der Staatschef und ergänzte an Trump gerichtet: »Die USA sind unser historischer Alliierter, und sie werden es bleiben. Sie sind der Verbündete, mit dem wir alle Risiken eingehen, mit dem wir die kompliziertesten Operationen ausführen. Aber Verbündeter zu sein, bedeutet nicht, Vasall zu sein. Und um kein Vasall zu sein, dürfen wir nicht von ihnen (den USA) abhängig sein.«

Bereits am vergangenen Sonntag hatte der Franzose den US-Präsidenten in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN irritiert, als er mitteilte, dass sich die von ihm gewünschte Unabhängigkeit der Europäer auch über die Herstellung und den Kauf von Waffensystemen zu definieren habe: »Wir müssen vor allem als Franzosen und Europäer unser Geld ausgeben.« Der folgenden, über Twitter verbreiteten, zum Teil sehr persönlichen Kritik Trumps an seinem bis dahin als »Freund« bezeichneten Kollegen in Paris wollte der französische Staatspräsident nichts Gleichwertiges entgegensetzen. »Ich werde mich nicht hinstellen und mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Debatte über Twitter eröffnen. Das wichtigste scheint mir zu sein, dass wir gegen die selben Übel kämpfen.«

Zum ersten Mal in seiner bisher eineinhalb Jahre dauernden Amtszeit zeigte sich Macron in dem Interview zumindest einige Sätze lang selbstkritisch. Er müsse zugeben, dass »wir es nicht geschafft haben, das französische Volk mit seinen Führern zu versöhnen«. Er versprach, künftig »eine andere Art des Regierens« anzustreben. Die Exekutive habe den Franzosen »nicht die gebührende Achtung« gezeigt. Ein Versprechen, an das sich der Präsident womöglich bereits am Samstag erinnern wird. Am 17. November will die Initiative der »gelben Westen« – benannt nach den für Autofahrer obligatorischen Sicherheitswesten – mit einigen tausend Anhängern die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte und Straßen des Landes blockieren, um gegen die von Macrons Kabinett beschlossene Anhebung der Benzinsteuer zu protestieren.