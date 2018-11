Terrorplattform Türkei

Von wegen säkulare Miliz: Kämpfer der »Freien Syrischen Armee« in einem Trainingslager in Asas (21.1.2018) Foto: Osman Orsal/REUTERS

Die »Syrischen Demokratischen Kräfte« (SDK) haben Anfang dieser Woche ihre von der US-Luftwaffe unterstützte Offensive gegen die letzte Hochburg der Terrororganisation »Islamischer Staat« (IS) östlich des Euphrat wieder aufgenommen. Das Vorgehen gegen mehrere tausend bei Deir Al-Sor an der syrisch-irakischen Grenze verschanzte Dschihadisten war infolge des Beschusses der kurdisch geprägten Gebiete im Norden Syriens durch die türkische Armee Ende Oktober unterbrochen worden. »Die Terrormiliz Islamischer Staat profitierte von den Angriffen des türkischen Staates auf Dörfer im Grenzgebiet. Nachdem wir als Reaktion darauf unsere Offensive gegen den IS gestoppt haben, fanden verstärkt Anschläge mit sprengstoffbestückten Fahrzeugen auf die Stellungen unserer Kräfte statt«, teilten die SDK in einem Kommuniqué mit.

Auch das US-Verteidigungsministerium beklagte bereits, dass die Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und den kurdischen Kämpfern in Syrien zu einer Stärkung des IS geführt hätten. In einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Bericht des Pentagon heißt es, dass die Dschihadisten zwar nur noch rund zwei Prozent ihres früheren Territoriums kontrollierten, weiterhin jedoch eine Bedrohung seien.

Der IS setzt in Syrien und im Irak inzwischen auf Guerillaaktionen in den von seiner Herrschaft befreiten Gebieten. So attackierten Dschihadisten am Dienstag das Haus eines Kommandanten der schiitischen Miliz Haschd Al-Schaabi in der irakischen Provinz Anbar. Der Offizier und neun seiner Männer wurden dabei getötet, meldete die kurdische Nachrichtenagentur ANF.

Die Türkei dient dem IS sowie der konkurrierenden Al-Qaida in diesem Kampf als strategische Basis, »um sich zu erholen, zu reorganisieren und weiterhin den Untergrundkampf in der Region zu gestalten«. So heißt es in einer Studie, die der »Allgemeine Nachrichten- und Sicherheitsdienst« (AIVD) der Niederlande in der vergangenen Woche auf seiner Website veröffentlichte. Die Türkei habe seit Beginn des Syrien-Konfliktes als »Sprungbrett für eine nie dagewesene Zahl ausländischer Kämpfer« gedient, die aus aller Welt nach Syrien gereist seien, heißt es in dem Report des Geheimdienstes. Heute nutze der IS »den relativen Frieden in der Türkei, um Pläne für seine immer noch bestehenden internationalen Ambitionen zu schmieden«. Daraus ergebe sich auch eine Bedrohung für die Sicherheit in Europa. Der niederländische Dienst merkt dabei als »problematisch« an, dass die Interessen des NATO-Partners Türkei auf dem Gebiet der Terrorbekämpfung nicht in jedem Fall mit denjenigen der europäischen Staaten übereinstimmten. So priorisiere Ankara den Kampf gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), während die dschihadistischen Gruppierungen nicht als Sicherheitsrisiko betrachtet würden. IS und Al-Qaida hätten daher »genügend Atem- und Bewegungsfreiheit«.

In der von dschihadistischen Kampfverbänden kontrollierten syrischen Provinz Idlib sowie im türkischen Besatzungsgebiet in Nordsyrien kooperieren Ankaras Truppen ganz offen mit Milizen aus dem Umfeld der Al-Qaida sowie früheren IS-Kämpfern. Bislang agierten die von der Türkei unterstützen Milizen zur Wahrung ihres in westlichen Medien gepflegten Images als »gemäßigte Rebellen« unter der Fahne der »Freien Syrischen Armee« (FSA). Inzwischen haben die Dschihadisten dieses Versteckspiel offenbar satt. Eine »Verfassunggebende Versammlung der syrischen Opposition« in Idlib beschloss am Wochenende, die drei roten Sterne auf der grün-weiß-schwarzen »syrischen Revolutionsfahne« durch das islamische Glaubensbekenntnis zu ersetzten.

Dieser Beschluss kann als Zugeständnis an den syrischen Al-Qaida-Ableger Haiat Tahrir Al-Scham, dem in Idlib dominanten Kampfverband, gewertet werden. Von Christen, Alawiten und anderen religiösen Minderheiten in Syrien muss die neue Oppositionsfahne dagegen als klare Kampfansage verstanden werden.