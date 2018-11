Aufräumen im ANC

Zum Rücktritt gedrängt: Wegen seiner belegten Falschaussage musste Malusi Gigaba als südafrikanischer Innenminister sein Amt abgeben (Kapstadt, 20.2.2018) Foto: Sumaya Hisham/REUTERS

Der nächste, bitte: Am Dienstag abend hat Südafrikas Innenminister Malusi Gigaba seinen Rücktritt erklärt – und kam damit seiner Entlassung zuvor, die am folgenden Tag fällig geworden wäre. Dann nämlich endete die Frist, die die staatliche Ombudsfrau Busisiwe Mkhwebane Präsident Cyril Ramaphosa gesetzt hatte, um disziplinarische Maßnahmen gegen den Minister zu ergreifen. Im regierenden African National Congress (ANC) setzt sich damit die Aufarbeitung der Ära von Jacob Zuma fort. Gigaba ist bereits der zwölfte Minister, der seit dem – letztlich auch von der eigenen Partei erzwungenen – Rücktritt des schwerster Korruption bezichtigten Exstaatschefs Mitte Februar sein Amt verliert.

Als Ramaphosa kurz nach Amtsantritt Ende Februar sein Kabinett umbildete und gleich zehn Minister auf einen Schlag entfernte, hatte Gigaba politisch noch überlebt. Er verlor zwar das Finanzressort, in dem Zuma ihn erst knapp ein Jahr zuvor plaziert hatte, bekam jedoch den Posten an der Spitze des Innenministeriums, den er bereits von 2014 bis 2017 bekleidet hatte. Zuvor hatte der damals noch aufstrebende Jungpolitiker seit 2010 das Ministerium für Staatsunternehmen geleitet.

Der heute 47jährige war entscheidend daran beteiligt, Vertraute der Unternehmerfamilie Gupta in entscheidenden Spitzenpositionen beispielsweise beim Stromversorger Eskom und beim staatlichen Transportunternehmen Transnet zu installieren. Die Guptas, die Expräsident Zuma als Familienfreunde bezeichnete und die geschäftlich direkt mit dessen Sohn verbunden waren, kamen so an lukrative Aufträge, wodurch sie die Kassen der Staatskonzerne förmlich ausplünderten. 2015 erteilte Gigaba der aus Indien stammenden Familie dann gar die südafrikanische Staatsbürgerschaft – ohne dass sie die Voraussetzungen dafür erfüllten.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, gab der Minister jedoch stets den Unwissenden. Eine direkte Beteiligung an kriminellen Geschäften konnte ihm bisher nicht nachgewiesen werden. Gestolpert ist er nun über ein Treffen mit dem Milliardär Nicholas Oppenheimer. Letzterem soll Gigaba in seiner ersten Zeit als Innenminister die Zusage gegeben haben, ein Sonderterminal für VVIPs – englisch für very, very important people, also: Superreiche – am Internationalen Flughafen OR Tambo in Johannesburg einrichten zu dürfen. Vor Gericht behauptete der Minister später das Gegenteil, wurde aufgrund eines Sitzungsprotokolls aber widerlegt und somit der Falschaussage unter Eid überführt. Da derlei Verhalten gegen die offiziellen Regularien für Kabinettsmitglieder verstößt, hätte Ramaphosa letztlich kaum eine andere Wahl gehabt, als Gigaba zu entlassen.

Durch den Rücktritt – den er in seiner Erklärung ausdrücklich nicht als Schuldeingeständnis gewertet sehen wollte – erspart der scheidende Innenminister seiner Partei so vor den Wahlen im kommenden Jahr einen weiteren Imageverlust. Indem er nun lediglich »zur Seite tritt«, wie Gigaba es selbst nannte, bewahrt er sich Chancen auf eine spätere Wiederverwendung in einem politischen Amt. Außerdem behält er sein Parlamentsmandat, der ANC lobte ihn gar für seinen Rücktritt, mit dem er bewiesen habe, »das Land über sein persönliches Schicksal« zu stellen.

Die Unterwanderung des Staates durch einflussreiche Unternehmer wird jedoch weiterhin Thema bleiben in Südafrika. Seit August befasst sich eine Untersuchungskommission unter der Führung des zweithöchsten Verfassungsrichters des Landes, Raymond Zondo, mit den korrupten Machenschaften zwischen Amtsträgern und Geschäftsleuten. Gigaba ist bereits das zweite prominente Opfer des Gremiums.

Schon Anfang Oktober war der damalige Finanzminister Nhlanhla Nene zurückgetreten, nachdem er hatte zugeben müssen, mehrfach Kontakt zu den Guptas gehabt zu haben – was er in einem früheren Interview noch abgestritten hatte. Nene war erst im Februar als Nachfolger Gigabas in das Amt zurückgekehrt, das er bereits von 2014 bis 2015 inne hatte. Auch der ehemalige Bergbauminister Mosebenzi Zwane und die Exministerin für Staatsunternehmen, Lynne Brown, beide während der Kabinettsumbildung im Februar entlassen, sollen enge Kontakte zu den Guptas gehabt haben. Expräsident Zuma steht derzeit gar wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht, diese beziehen sich allerdings auf Waffengeschäfte mit europäischen Konzernen Ende der 90er Jahre.