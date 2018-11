PKK falsch gelistet

In Deutschland verboten: Fahne mit dem Symbol der PKK bei einer Demonstration am 7. Januar 2017 in Paris Foto: Christian Hartmann/REUTERS

Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) wurde zwischen 2014 und 2017 zu Unrecht auf der Terrorliste der Europäischen Union geführt. Das EU-Gericht in Luxemburg erklärte in einem am Donnerstag bekanntgewordenen Urteil die Listung wegen Verfahrensfehlern für nichtig. Der Ministerrat der Europäischen Union habe nicht hinreichend begründet, warum die PKK auf der Liste geführt werde, kritisierten die Richter.

Die EU-Terrorliste wird im halbjährlichen Turnus von einem hinter verschlossenen Türen tagenden Gremium des Ministerrates nach dem Prinzip der Einstimmigkeit erstellt. Konten und sonstige Vermögenswerte der darauf genannten Organisationen und Einzelpersonen sind einzufrieren und Geschäftsbeziehungen mit ihnen untersagt. Neben einer Vielzahl von islamistischen werden auch linke Gruppierungen und nationale Befreiungsbewegungen aufgeführt.

Die PKK wird seit 2002 auf der EU-Terrorliste geführt. 2008 hatte das EU-Gericht in Luxemburg schon einmal die Listung der PKK aufgrund eines Verfahrensfehlers für ungültig erklärt. Der Beschluss galt nur rückwirkend, so dass die Partei weiterhin auf den aktualisierten Listen blieb. Von daher ist fraglich, welche konkreten Auswirkungen das aktuelle Urteil haben wird, da es sich ebenfalls nur auf die bereits überholten Listen bezieht. Allerdings könnten polizeiliche und strafrechtliche Maßnahmen, die wegen vermeintlicher Terrorfinanzierung unter Verweis auf die Liste gegen kurdische Einrichtungen durchgeführt wurden, für die Jahre 2014 bis 2018 unzulässig gewesen sein.

Unabhängig von der Nennung auf der Terrorliste ist das vereinsrechtliche Betätigungsverbot gegen die PKK in Deutschland, das sich in diesem Monat zum 25. Mal jährt. Unter dem Motto »Der Wunsch nach Freiheit lässt sich nicht verbieten!« ruft eine Vielzahl linker und kurdischer Organisationen für den 1. Dezember in Berlin zu einer bundesweiten Großdemonstration gegen das PKK-Verbot auf.