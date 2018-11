Nein, danke

Calgary. Die Einwohner von Calgary haben gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 gestimmt. Beim Referendum in der kanadischen Metropole, dem Austragungsort der Spiele von 1988, votierten 56,4 Prozent der Bürger gegen die Ausrichtung, 43,6 Prozent waren dafür. 304.774 nahmen teil. Für die Spiele in acht Jahren sind damit noch zwei Kandidaten im Rennen: Stockholm und Mailand mit Cortina d’Ampezzo. Möglicherweise scheitern auch diese Bewerbungen am Widerstand des Volkes. In Calgary ist die neunte Bewerbung in Serie per Referendum verhindert worden, Vorläufer waren das Schweizer Sion und Tirol (für 2026), Hamburg und Boston (für 2024), München, Krakau, Oslo und Graubünden (für 2022). (sid/dpa/jW)