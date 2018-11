Bausch-Erben

Tanzmanagerin Bettina Wagner-Bergelt übernimmt die künstlerische Leitung am Wuppertaler »Tanztheater Pina Bausch«. Im Juli war die Intendantin Adolphe Binder fristlos entlassen worden. Die Kündigung wird demnächst vor dem Arbeitsgericht verhandelt. Neuer kaufmännischer Leiter des Tanztheaters wird der Belgier Roger Christmann. Er soll in einer Doppelspitze mit Wagner-Bergelt die gleichen Rechte haben. Die Compagnie von Pina Bausch tanzt weltbekannte Stücke der 2009 gestorbenen Künstlerin wie »Café Müller« oder »Nelken«. Die Stadt will demnächst ein Pina-Bausch-Zentrum gründen. Der Bund hat eine Förderung von acht Millionen Euro zugesagt. (dpa/jW)