Syriens Präsident ruft Drusen zum Wehrdienst

Damaskus. Syriens Präsident Baschar Al-Assad hat die religiöse Minderheit der Drusen aufgefordert, ihren Wehrdienst abzuleisten. »Wir schulden der Armee viel, und was euch betrifft, ist eure Verpflichtung noch größer«, sagte Assad am Dienstag laut Videoaufnahmen bei einem Treffen mit Drusen, die kürzlich von der Armee aus der Geiselhaft der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) befreit worden waren. Die beste Unterstützung der Armee sei die Ableistung des Wehrdiensts, so Assad. Die meisten jungen Drusen hatten sich bislang örtlichen Milizen angeschlossen, um ihre Heimat zu verteidigen. (AFP/jW)