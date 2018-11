40 Menschen in den Krieg abgeschoben

Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Mittwoch morgen ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Beamte am Flughafen teilten mit, dass die Maschine kurz vor 8.30 Uhr Ortszeit gelandet sei. Es seien rund 40 Afghanen an Bord gewesen, die aus der Bundesrepublik ausgewiesen worden waren. Es war die 18. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Menschenrechtsorganisationen verurteilen die Deportationen, weil sich Krieg und terroristische Gewalt am Hindukusch weiter zuspitzen. (dpa/jW)