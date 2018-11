Migranten klettern auf US-Grenzzaun

Tijuana. Nach einer Tausende Kilometer langen Reise durch Mexiko haben die ersten Migranten aus Mittelamerika den Grenzzaun zu den USA erklommen. Etwa 20 Menschen kletterten am Dienstag auf die Sperranlage zwischen Tijuana und San Diego an der Pazifikküste. Die Aktion versetzte die Beamten des US-Grenzschutzes in Alarmbereitschaft, sie griffen allerdings nicht ein. Nach rund 20 Minuten stiegen die Mittelamerikaner auf der mexikanischen Seite der Grenze wieder hinab. Andere schauten nur durch die Gitterstäbe oder badeten im Meer. Der Grenzzaun teilt auch den Strand und reicht bis in den Pazifischen Ozean hinein. (dpa/jW)