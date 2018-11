Verfestigte Kinderarmut

Die soziale Herkunft entscheidet in der BRD häufig über die Schullaufbahn Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild

Sie sind häufiger krank, haben kaum Zugang zu Bildung und Teilhabe sowie geringe Aussichten, sich später aus dieser Situation zu befreien: Mehr als zwei Millionen Kinder leben unterhalb der Armutsgrenze; ihre und die Situation ihrer Familien bleibt verheerend. Dies ergibt der aktuelle Sozialbericht für Deutschland, den das Statistische Bundesamt, die Bundeszentrale für politische Bildung und das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin am Mittwoch vorstellten. Der Report erscheint alle zwei Jahre.

Das größte Risiko, dauerhaft in prekären Verhältnissen zu leben, haben demnach weiterhin Kinder und Jugendliche von Alleinerziehenden sowie mit Migrations- oder Fluchthintergrund. 40 Prozent der Einelternfamilien sind betroffen, jedes dritte arme Kind hat ausländische Eltern. In der übrigen Bevölkerung ist jeder achte Minderjährige arm. »Die Lebenssituation wird entscheidend von der sozialen Herkunft geprägt«, konstatieren die Forscher. Die gute Wirtschaftslage ändere nichts daran.

Dabei ist die Gesamtzahl der Kinder in Deutschland seit 1997 um 2,3 auf 13,4 Millionen gesunken. Betroffene besuchen weitaus häufiger Hauptschulen als der Nachwuchs aus wohlhabenden Familien und brechen öfter die Schule ab. Bereits ihren Eltern erging es früher ähnlich. So hatten 2017 zwei Drittel der Gymnasiasten Mütter und Väter mit Abitur oder Fachhochschulreife, aber nur 16 Prozent der Hauptschüler. Letztere, so die Forscher, fühlten sich schulisch und in ihrer Lebenssituation stärker belastet, erschöpft und litten öfter unter psychischen Problemen, Krankheiten und seien häufiger verhaltensauffällig.

Der Sozialbericht bestätigt die der Bundesregierung bekannten Analysen der Vorjahre auch in anderer Hinsicht. So kann von Gleichstellung von Mann und Frau weiterhin keine Rede sein. Insgesamt verdienten vollzeitbeschäftigte Frauen demnach auch im Jahr 2017 rund 19 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. In leitenden Positionen betrug der Einkommensunterschied sogar 25 Prozent, bei den Facharbeitern zwölf und bei angelernten Tätigkeiten 15 Prozent.

Aktuell müssen etwa 1,2 Millionen Berufstätige mit Hartz IV aufstocken. Berlin und Bremen bleiben laut Bericht die Armenhäuser Deutschlands. Dort lebte Ende vergangenen Jahres fast jeder fünfte Einwohner von der Grundsicherung; in Bayern betraf dies jeden 20. Haushalt. Darüber hinaus bezogen bundesweit 1,2 Millionen Menschen Sozialhilfe im Alter oder bei Erwerbsminderung – Tendenz steigend. Gut 700.000 Geflüchtete waren zudem auf Asylbewerberleistungen angewiesen.

Arme Eltern kommen nur schwer aus ihrer Situation heraus. Besonders kleine Kinder gelten für Jobcenter als Vermittlungshindernis. Laut einer aktuellen Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist die Zahl der Kinder im Hartz-IV-Bezug seit 2011 um 200.000 auf 1,7 Millionen angestiegen. Nicht erfasst wurden dabei jene, die aufgrund von Kindergeld und Unterhalt keine Leistungen vom Amt erhalten. Insgesamt steckt über die Hälfte der 4,1 Millionen erwachsenen Hartz-IV-Bezieher seit mehr als drei Jahren in der Grundsicherung, jeder fünfte sogar mindestens seit 2008. Die Mehrheit der Langzeitbezieher und -aufstocker ist weiblich.