Havanna. Kuba wird die Entsendung von Ärzten nach Brasilien nicht fortsetzen. Das kündigte das Gesundheitsministerium in Havanna am Mittwoch an. Man reagiere damit auf Bedingungen, die der künftige Staatschef des südamerikanischen Landes, Jair Bolsonaro, für eine Fortsetzung des Programms aufgestellt habe. Man werde die Entscheidung der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation mitteilen. (PL/jW)