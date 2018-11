Brüssel kennt kein Pardon

Dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker (l.) ist Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte lästig Foto: Geert Vanden Wijngaert/Pool via Reuters

Die EU-Kommission hält daran fest: Italiener sollen in Armut leben. Am Mittwoch hagelte es harsche Reaktionen aus Brüssel und Berlin auf die Regierung in Rom, die weiter an ihren Haushaltsplänen für 2019 festhalten will, über eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Sozialleistungen zu erhöhen und Investitionen zu tätigen.

»Das Budget ändert sich nicht«, sagte Wirtschaftsminister Luigi Di Maio, der Chef der »Fünf-Sterne-Bewegung«, die zusammen mit der Lega die Regierungskoalition bildet, nach einer Kabinettssitzung in Rom. »Wir sind der Überzeugung, dass dies der Haushalt ist, den das Land braucht, um wieder in Gang zu kommen.« Um die Absenkung des Renteneintrittsalters und die Einführung einer Mindestsicherung zu finanzieren, will die Regierung staatliche Immobilien privatisieren. Dabei werde es sich allerdings nicht um die »Familienschmuck­stücke« handeln, sagte Di Maio.

Vor welchen Herausforderungen das Land steht, bezifferte der Internationale Währungsfonds (IWF) am Dienstag in seinem jährlichen Gutachten für Italien: »Das reale persönliche Einkommen ist auf dem Niveau von vor zwei Jahrzehnten, die Arbeitslosigkeit liegt im Berichtszeitraum bei um die zehn Prozent, und die Lebensbedingungen für Menschen mittleren Alters und jüngere Generationen sind erodiert«, heißt es in dem Bericht. Der Wegzug von Italienern in andere Länder sei auf einem Fünf-Jahres-Hoch. Schnelleres potentielles Wirtschaftswachstum sei der einzig nachhaltige Weg, um wirtschaftliche Ergebnisse zu verbessern.

Doch Brüssel und Berlin verschreiben weiter Gift statt Medizin gegen die wirtschaftliche Misere. »Die italienische Regierung provoziert die Eskalation«, sagte der Abgeordnete im EU-Parlament Markus Ferber (CSU). Er rief die Europäische Kommission dazu auf, in dem Konflikt nicht klein beizugeben. »Sollte Rom mit diesem Affront durchkommen, bedeutet das das Ende des Stabilitäts- und Wachstumspakts.« Auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann forderte eine Rosskur: »Auf den nötigen Schuldenabbau darf nicht verzichtet werden.« Gönnerhaft bemerkte er, es sei zwar legitim, wenn eine neue Regierung auch neue politische Akzente setzen wolle. Soweit dies aber mit zusätzlichen Ausgaben verbunden sei, wäre es ratsam, andere Ausgaben zu senken oder die Einnahmen zu erhöhen. Von vielen Seiten wurde die Drohung erhoben, Spekulanten würden gegen die italienische Regierung wetten, falls diese nicht einlenke. So sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank, Klaas Knot, gegenüber CNBC: »Es ist ziemlich relevant, dass Italien sich tatsächlich an die Regeln hält.« Andernfalls würden die Kosten für die Refinanzierung steigen.

Der italienische Ökonom Vladimiro Giacché erklärte am Mittwoch gegenüber jW, es sei »paradox«, dass eine rechte Regierung expansive Haushaltspolitik betreibe. In einer normalen Welt würde diese Politik von einer linken Regierung verfolgt. Auch wenn mehr Investitionen nötig wären, weise der Haushalt in die richtige Richtung. Die Entscheidung der EU-Kommission, den italienischen Etatentwurf abzulehnen sei eine »politische Entscheidung« und basiere nicht auf ökonomischen Kriterien.

Welche Auswirkungen die aus Brüssel verordnete Kürzungspolitik hat, verdeutlichten die neuesten Zahlen der Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch: Die Wirtschaft in der Euro-Zone stagniert. Das »Wachstum« im Währungsverbund lag zwischen Juli und September im Vergleich zum zweiten Quartal bei nur noch 0,2 Prozent. Auf die Sanktionen aus Brüssel folgt die Depression der Europäischen Union.