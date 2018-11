1,5 zu 1,5

London. Auch in der dritten Partie der Schach-WM in London haben sich Herausforderer Fabiano Caruana und Titelverteidiger Magnus Carlsen den Punkt geteilt. Zunächst hatte Caruana leichte Vorteile am Damenflügel, vermochte seinen Gegner aber nicht nachhaltig unter Druck zu setzen. Gegen Ende versuchte Carlsen mit einem Freibauern am Damenflügel seinen minimalen Stellungsvorteil zum vollen Punkt zu verwerten. Der Italoamerikaner verteidigte sich aber durchgehend umsichtig und sicherte das Remis nach 49 Zügen ab. (dpa/jW)