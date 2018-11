Fantastic Strohhalm

Nicht gerade die Welt gerettet: Stan Lee 1988 zwischen Thor und Hulk Foto: Nick Ut/AP/dpa

Anfang der 1930er dachten sich zwei Teenager in den USA einen Sonderling aus, der wie sie war, nur dass überirdische Kräfte ihm alle Anerkennung zuteil werden ließen, die ihnen versagt blieb. Als dieser Superman Ende der 30er über Nacht berühmt wurde (seine Erfinder wurden es nie), ergatterte ein 17jähriger – auch er aus einer jüdischen Familie, auch die war aus Osteuropa eingewandert – einen besseren Laufburschenjob beim New Yorker Groschenheftverlag Timely Comics (später Marvel). Nach seinem Kriegseinsatz als »Playwrighter« (etwa: Dramatiker für Bedienungsanleitungen) der US-Armee kehrte dieser Stanley Martin Lieber zu dem Verlag zurück, arbeitete sich hoch und erhielt Ende der 50er den Auftrag, ein neues Superheldenteam zu entwickeln. Gemeinsam mit dem ebenfalls jüdischen Zeichner Jack Kirby, den er 1958 zum Verlag zurückgeholt hatte, erfand Lieber unter dem Künstlernamen Stan Lee die »Fantastic Four« – ziemlich normale Typen, die als Raumfahrer wider Willen zu Superkräften gelangt waren und weiterhin mit 08/15-Problemen zu tun hatten, von Geldmangel bis zu Eifersuchtsanfällen. Das erfolgreiche Quartett wurde zur Blaupause berühmter Stan-Lee-Figuren wie des stumpfen Cholerikers Hulk oder des schüchternen Teenies Spiderman, der schon mal von der Angst vor einem Zahnarztbesuch in die Knie gezwungen wird. Bevor Kirby den Verlag 1969 im Streit verließ, entwickelte er mit Lee 1966 noch die Figur zur afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung: T’Challa alias Black Panther hatte sein Debüt wenige Monate vor Gründung der gleichnamigen Partei in einem »Fantastic Four«-Heft. Stan Lees Figuren haben nicht gerade die Welt gerettet, eher im Gegenteil. Im allgemeinen Niedergang sind sie zum dünnen Strohhalm für halb Hollywood geworden. Am Montag ist der Comicreformer im Alter von 95 Jahren in Los Angeles gestorben. (jW)