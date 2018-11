Junge, Kipp, Büttner

Winfried Junge, hier ein Bild aus 2015 Foto: Paul Zinken/dpa

Die faszinierende Geschichte der Kinder von Golzow, die Regisseur Winfried Junge 1961 aufzuzeichnen begann und in rund 20 Filmen bis 2007 ausbreitete, wäre ohne Barbara Junge so nicht denkbar. Die Synchronredakteurin und -regisseurin beim DEFA-Dokumentarfilmstudio übernahm 1978 die Archivdokumentation des Projektes und wurde ihrem Mann eine so unentbehrliche Helferin, dass sie ab 1993 Mitregisseurin der Langzeitdokumentation über die Lebenswege der Mitglieder einer Schulklasse im Oderbruch war. Vielleicht singt ihr heute zum 75. Geburtstag ein kleiner Chor Brechts »Kinderhymne« vor, so wie einst die Schulklasse in Golzow.

Dass Heide Kipp am Montag schon 80 wurde, kann man sich gar nicht vorstellen, nachdem sie sich kurz nach Erreichen des Rentenalters aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Glücklicherweise sieht man die vor allem als langjährige Volksbühnen-Schauspielerin unvergessene Mimin (umwerfend bei Besson als Ophelia) noch immer im Fernsehen, wenn ihre Filme aus Serien wie »Polizeiruf 110«, »Spuk im Hochhaus« oder »Der Landarzt« wiederholt werden. Für ihre Rolle als Freundin Christine in Konrad Wolfs »Solo Sunny« erhielt sie 1980 den Preis als beste Nebendarstellerin auf dem Karl-Marx-Städter Filmfestival.

In seinem Zuhause in Wittgensdorf, heute zu Chemnitz gehörend, ließ sich Henry Büttner im Lehnstuhl anlässlich seines 90. Geburtstages am Montag fotografieren. In der Hand hält der Philosoph unter den DDR-Karikaturisten einen Band von Leo Tolstoi. Er hat nie die Öffentlichkeit gesucht, tauchte auch nicht auf eigenen Vernissagen oder Preisverleihungen auf. »In Vergessenheit zu geraten ist aus meiner Sicht kein Unglück«, lässt der Meister wissen und fügt ein PS an: »Berühmtheit ist die Strafe des Talents. René Descartes.«

Auch in der Jungen Welt, die zu den Aberdutzend Zeitungen und Zeitschriften zählte, die er belieferte, erinnert man sich gern an die verschrobenen Büttner-Figuren, die in Alltagssituationen dem Widersinn auf der Spur waren. Der Sachse Büttner scheint mit seinem vertrackten Hintersinn auch ohne Worte ein Verwandter des Bayern Karl Valentin zu sein. Büttner hat nachgezählt, dass er bis zum Beginn dieses Jahrtausends 21.523 Zeichnungen schuf. Danach setzte er sich zur Ruhe, wohl auch, weil der Eulenspiegel, für den er seit 1954 Tausende Karikaturen, darunter Titelzeichnungen schuf, ihn wissen ließ, dass sich sein Stil überlebt hätte. Das Niveau des Eulenspiegels wurde in der Folge aber auch nicht gehoben.

Manchmal illustrierte Büttner Bücher, darunter solche mit biblischen Themen. Wenn er auch das »Ideologische« nicht mochte, zeichnete er doch viel für die Wochenzeitung Volksarmee. Dass man in der NVA über sich lachen konnte, war kein schlechtes Zeichen!