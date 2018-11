Ohne SWIFT läuft wenig

Geldautomat in St. Petersburg: Russland will sich mit zwei eigenen Zahlungssystemen gegen mögliche weitere US-Sanktionen und den befürchteten Boykott des Landes durch SWIFT wappnen Foto: Alexander Demianchuk/REUTERS

Stellen Sie sich vor, Sie haben Geld auf dem Konto, verreisen und wollen irgendwo eine Hotelrechnung mit Karte zahlen. Aber die Karte wird nicht akzeptiert. Bargeld abheben können Sie damit auch nicht. Der Grund: Ihre Bank ist unter US- oder EU-Sanktionen gefallen. Das war die Situation, die reisende Russen 2014 erlebten, als die US-Kreditkartenkonzerne Visa und Mastercard eine Reihe russischer Banken »abschalteten«. Die Sperre wurde nach einiger Zeit wieder aufgehoben. Sie war offenbar als Warnschuss gedacht gewesen.

Immer wieder ist seit 2014 auch die Drohung von US-Seite erhoben worden, Russland bzw. seine Banken von dem internationalen Zahlungssystem SWIFT abzuschneiden. Die »Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication« mit Sitz in Belgien ist formal eine Genossenschaft, an der über 10.000 Banken aus 210 Ländern beteiligt sind. Geschäftszweck ist die Ausführung von grenzüberschreitenden Geldüberweisungen. Auf Wikipedia ist zu lesen, die Nutzung des Portals sei »heute die einzige Möglichkeit, juristisch abgesicherten Zahlungsverkehr über Ländergrenzen hinweg zu betreiben«. Die Vorteile: Es ist bequem und relativ kostengünstig. Ohne SWIFT wäre internationaler Handel zwar weiter möglich, aber mühsamer und mit höheren Transaktionskosten belastet. Zum großen Ärger westlicher Finanzkontrollbehörden und Terrorfahnder funktioniert beispielsweise das informelle Zahlungssystem »Hawala«, das vorwiegend in islamischen Staaten genutzt wird, recht gut und kommt ohne die vom Westen dominierten Netze aus.

Bisher hat SWIFT das an die Organisation gestellte Ansinnen, sie zum Werkzeug westlicher Russland-Sanktionen zu machen, zwar zurückgewiesen. Doch in Moskau gibt es Zweifel, wie lange solchen Zusicherungen zu trauen ist. Zumal es wohl nur auf den Nachdruck ankommt, mit dem Washington seine Forderungen erhebt. So hat SWIFT vergangene Woche mehrere iranische Banken von seinen Dienstleistungen ausgeschlossen, nachdem US-Finanzminister Steven Mnuchin mit »Strafmaßnahmen« gedroht hatte.

Russland will von ähnlichen Attacken nicht kalt erwischt werden. Seit 2014 sind daher Bemühungen im Gang, eine Alternative zu SWIFT zu schaffen. Inzwischen scheint ein solches russisches System zur Zahlungsabwicklung weit fortgeschritten zu sein. Dies erklärte jedenfalls Anfang November der Vorsitzende des Finanzmarktausschusses der Staatsduma, Anatoli Aksakow. Das System trägt das Kürzel SPFS (übersetzt System zur Übermittlung von Finanzmitteilungen) und wird von der Zentralbank betrieben. Parallel hat Russland seit 2015 auch ein eigenes Kreditkartenverrechnungssystem namens MIR aufgebaut.

Beide darf man nicht verwechseln. MIR bedient offenbar in erster Linie den bargeldlosen Zahlungsverkehr von Privatleuten, SPFS dagegen den Geschäftsverkehr unter Banken. Aber in beiden Fällen ist es bei der Einführung eines konkurrierenden Zahlungssystems entscheidend, eine gewisse kritische Masse an Akzeptanz zu gewinnen. Im Privatkundenbereich ist das inzwischen gelungen. MIR hatte im Herbst dieses Jahres etwa 30 Millionen Kunden, das ist rund ein Drittel der russischen Privathaushalte. Hier hat der Staat auch aktiv nachgeholfen: indem etwa alle Gehälter im öffentlichen Dienst und Sozialleistungen wie Renten oder Stipendien grundsätzlich unter Nutzung von MIR überwiesen werden. Dass, wie der Spiegel vor einigen Monaten naserümpfend berichtete, das System außerhalb Russlands einstweilen nur in Armenien funktioniert, dürfte für Rentner, die sich sowieso keine Auslandsreisen leisten können, zweitrangig sein. Und dass Russen mit einer MIR-Karte mangels Akzeptanz im Westen nicht auf den internationalen Onlinehandel zugreifen können, dürfte in Moskau kein Kopfzerbrechen bereiten. Wenn den Anbietern an der russischen Kundschaft gelegen sein sollte, können diese ja in das System einsteigen.

Ähnlich ist es beim Zahlungsverkehr von Unternehmen. Auch hier übt der russische Staat sanften Druck aus. Nach Angaben des Duma-Abgeordneten Aksakow sind inzwischen gut 400 russische Unternehmen an SPFS angeschlossen. Das hört sich nicht nach viel an, aber es sind sämtliche Behörden und Schwergewichte wie Rosneft und Gasprom darunter. Wer also mit einem von ihnen Geschäfte machen will, braucht auch ein Konto mit SPFS-Anschluss.

Die eigentliche Bewährungsprobe ist dann der Sprung über die Grenzen. Bis Anfang der 2020er Jahre soll SPFS in allen Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion online sein. Gespräche zwischen den Zentralbanken Russlands, Chinas und des Iran über eine Standardisierung und die Herstellung von Kompatibilität sind laut Aksakow im Gang. Die Schweiz ist, wie ihr Botschafter in Moskau, Yves Rossier, im Oktober gegenüber RT sagte, bereit, in SPFS einzusteigen, sobald es funktioniere. Es liegt in der Natur der Sache, wenn über den Stand der Verhandlungen nichts nach außen dringt. Das US-Monopol auf Finanzdienstleistungen anzugreifen, ist politisch kein geringerer Affront als der Ausstieg aus dem Petrodollar als Verrechnungswährung für weltweite Erdölgeschäfte. Auch könnte das System in der Zukunft für die EU das leisten, was Brüssel sich selbst trotz großer Ankündigungen nicht einzuführen getraut hat: eine Plattform für den Iran-Handel zu sein.