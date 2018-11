Erdogan setzt per Dekret 10.000 neue Wächter ein

Istanbul. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat per Dekret 10.000 neue Wächter für Stadtviertel eingestellt. Das geht aus dem im am Dienstag im Amtsblatt veröffentlichten Schreiben hervor. Die Stadtviertelwächter patrouillieren abends und nachts in ihrem Revier und sollen die Polizei unterstützen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu erhalten die Wächter eine spezielle Ausbildung und müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. (dpa/jW)