Metaller machen Ernst

Widerstand gegen Rechtsregierung: Gewerkschaftsdemonstration gegen den Zwölfstundenarbeitstag in Wien (30.6.2018) Foto: Hans Punz/APA/dpa

Seit Wochenbeginn finden in der österreichischen Metallindustrie Warnstreiks statt. Bis zum heutigen Mittwoch legen Zehntausende Beschäftigte in Hunderten Betrieben im ganzen Land stundenweise die Arbeit nieder. Die Produktionsgewerkschaft (Pro-Ge) und die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) antworten mit den Kampfmaßnahmen auf den von den Unternehmervertretern provozierten Abbruch der Tarifverhandlungen Ende vergangener Woche.

Am Freitag haben die Gewerkschafter die fünfte Gesprächsrunde zwischen den »Sozialpartnern« der Metallindustrie verlassen. Sie begründeten dies damit, dass die Gegenseite zuvor erzielte Einigungen wieder zurückgezogen habe. Es gebe »nach mittlerweile insgesamt 40 Stunden Verhandlungen mehr Rückschritte als Fortschritte«, so Pro-Ge-Verhandlungsleiter Rainer Wimmer in einer Stellungnahme.

Noch während die Gespräche am vergangenen Freitag liefen, sagte der Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI), Christian Knill, gegenüber Medien, dass er nicht mit einer Einigung rechne und die Unternehmer auf gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen vorbereitet seien. Dies werteten die Funktionäre des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) als Zeichen dafür, dass die Gegenseite keinen Verhandlungserfolg wolle, und brachen die Verhandlungen ab.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Unternehmervertreter eine Lohnerhöhung von 2,02 Prozent angeboten. Nachdem die Gewerkschafter den Verhandlungsort verlassen hatten, erhöhten sie auf 2,7 Prozent. Pro-Ge und GPA-djp fordern fünf Prozent. Seit Montag morgen finden nun in den Betrieben der metallverarbeitenden Industrie Versammlungen statt, bei denen die Beschäftigten informiert werden und die weitere Vorgangsweise diskutiert wird.

Die Verhandlungen über den Metallerkollektivvertrag verliefen entgegen der vergangenen Jahre von Beginn an konfrontativ. Dies liegt nicht nur an den Produktivitätszuwächsen in der Industrie, mit der die Beschäftigtenvertreter ihre Forderungen begründen. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund der von der rechtskonservativen Bundesregierung aus Volkspartei (ÖVP) und Freiheitlicher Partei (FPÖ) zu Herbstbeginn beschlossenen Novellierung des Arbeitszeitgesetzes statt.

Seit dem 1. September ist es österreichischen Unternehmern erlaubt, ihre Beschäftigten bis zu zwölf Stunden täglich und 60 Stunden pro Woche arbeiten zu lassen. ÖGB-Vertreter hatten bereits vor Beginn der Lohnrunde klargestellt, dass diese Verschlechterung für die Beschäftigten bei den Verhandlungen eine Rolle spielen werde. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian hatte die Unternehmer als »Besteller dieses Gesetzes« bezeichnet, von denen man nun Kompensation erwarte. So fordern Pro-Ge und GPA-djp etwa auch höhere Zuschläge für Überstunden.

Ein Termin für weitere Gespräche stand bis Dienstag nicht fest. Gebe es in den kommenden Tagen kein »­substanzielles Angebot« der Unternehmer, dann werde es ab dem 19. November »richtig ernst«, so Pro-Ge-Vorsitzender Wimmer am Montag. FMTI-Chef Knill hingegen forderte die Gewerkschaften am Montag auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Unternehmer haben ein »ordentliches Angebot« vorgelegt, so Knill.

Der ÖGB befindet sich in einer schwierigen Lage. Die jahrzehntelang eingeübten »sozialpartnerschaftlichen« Spielregeln werden von der Gegenseite nicht mehr eingehalten. Diese hat die Regierung hinter sich, deren Wählergunst Umfragen zufolge trotz Kürzungspolitik und Angriffen auf soziale Errungenschaften ungebrochen ist.

Die ÖGB-Spitze und die Teilgewerkschaften wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Mitglieder wie Funktionäre haben wenig Kampferfahrung, und von der oppositionellen SPÖ ist ebenfalls keine Unterstützung zu erwarten. Diese ist vorwiegend mit Personalia beschäftigt, während die regierenden Rechtsparteien in Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Industrie das System der »Sozialpartnerschaft« demontieren und die Chance sehen, die verbliebene relative Macht des ÖGB endgültig zu brechen.