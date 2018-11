Norwegische Fregatte versinkt nach Kollision

Oslo. Vier Tage nach ihrer Kollision mit einem Tanker bei Bergen ist die norwegische Fregatte »Helge Ingstad« am Uferhang abgerutscht und fast komplett versunken. Am Dienstag morgen ragten nur noch der Radarturm und Teile des Hecks aus dem Wasser. In der Nacht waren alle Seile gerissen, das Schiff rutschte den Uferhang herab tiefer ins Wasser. Nach Angaben der norwegischen Seeverteidigung liegt das Schiff nun wieder stabil. (dpa/jW)