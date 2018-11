Flüchtlingscamp in Rom geräumt

Rom. In Rom ist eines der bekanntesten Zeltlager Geflüchteter geräumt worden. »Rechtsfreie Räume« würden »nicht mehr toleriert«, erklärte der rechte Innenminister Matteo Salvini am Dienstag. In dem Camp der Hilfsorganisation »Baobab Experience« waren nach deren Angaben rund 200 Menschen untergebracht, darunter auch Obdachlose und Roma. »Die sozialen Probleme löst man in Rom so: Mit der Polizei und dem Bagger«, twitterte die NGO. »Eine unendliche Schande für diese Stadt.« (dpa/jW)