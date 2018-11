Grenzen des Reformismus

Die Fraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch mit Parteichefin Katja Kipping (v.l.n.r.) beim Parteitag im Juni Foto: Britta Pedersen/dpa

Der Hauptkonflikt in der Partei Die Linke wird nicht nur in bürgerlichen Medien gerne als Machtkampf zwischen zwei Frauen dargestellt, deren Positionen sich vor allem in der Frage der Migrationspolitik unterscheiden. Auch in Parteikreisen wird vom kosmopolitischen »Kipping-Flügel« und dem »Wagenknecht-Lager« gesprochen. Die Männer an den Doppelspitzen von Partei und Bundestagsfraktion, Bernd Riexinger und Dietmar Bartsch, werden öffentlich weniger wahrgenommen, während Parteichefin Katja Kipping und die Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht – scheinbar – das Geschehen bestimmen. Sie stehen für zwei zerstrittene Lager, die allerdings beide eine baldige Regierungsbeteiligung im Bund anstreben. Dies lehnen Parteiströmungen wie die Antikapitalistische Linke und die Kommunistische Plattform, in der Wagenknecht früher aktiv war, entschieden ab. Sie sehen den Hauptkonflikt zwischen staatstragenden Linken und solchen, die die Macht- und Eigentumsfrage stellen.

Sowohl Kipping als auch Wagenknecht reden seltener als früher vom demokratischen Sozialismus und haben in den vergangenen Monaten mehrfach geäußert, dass sie eine Koalition mit SPD und Grünen auf Bundesebene eingehen würden. Trotz aller bisherigen Kritik an SPD und Grünen, die von 1998 bis 2005 gemeinsam regierten und mit der deutschen Beteiligung am Jugoslawien-Krieg die Militarisierung der Außenpolitik vorantrieben – sowie mit den »Agenda-2010-Reformen« den Sozialabbau. Sowohl Kipping als auch Wagenknecht setzen auf einen Neustart bei der heute mit den Unionsparteien regierenden SPD und den Grünen. Allerdings will Wagenknecht diesen mit der Sammlungsbewegung »Aufstehen« herbeiführen, was Kipping und die Mehrheit des Parteivorstands nicht unterstützen.

Die Frage, ob sich mit SPD und Grünen sowohl der Sozialabbau der letzten 20 Jahre rückgängig machen als auch eine Ausweitung des Asylrechts sowie der legalen Einreisewege bis hin zu offenen Grenzen durchsetzen lasse, beantwortete Kipping am Dienstag gegenüber junge Welt mit einer Gegenfrage: »Ist es realistischer, dass wir das angesichts des Rechtsrucks in der Opposition durchsetzen?« Von »Rot-Rot-Grün« spreche und schreibe sie bewusst nicht mehr, sondern »von einem Politik- und Regierungswechsel«, betonte sie.

Parteichef Riexinger hofft in der Migrationsfrage auf eine inhaltliche Klärung bei der Klausur von Parteivorstand und Bundestagsfraktion am 30. November. Dies stellte er am Montag gegenüber junge Welt klar. Auf die Frage, was er von einer Mediation durch Außenstehende aus linken sozialen Bewegungen oder Gewerkschaften halte, ging er nicht ein. Eine solche Prozedur hatte am Freitag der frühere Bundestagsabgeordnete Frank Tempel via Facebook vorgeschlagen – einer von vielen in der Partei, die deren Spaltung befürchten.

Im Programm der Partei Die Linke ist an einer Stelle von »offenen Grenzen für Menschen in Not« die Rede, an anderer Stelle heißt es: »Wir fordern offene Grenzen für alle Menschen.« Letzteres halten weder Wagenknecht noch Kipping für sofort machbar. Kipping hält es für eine Forderung, bei der es »nicht um eine unmittelbare Umsetzungsperspektive« gehe, sondern um eine Haltungsfrage. Dies sagte sie bereits im Oktober 2017 der Taz. Einen Monat zuvor hatte sie im Rahmen der »Berliner Integrationsreden« Eckpunkte für ein linkes Einwanderungsgesetz vorgestellt. Sie sprach von einem »sozialen Ankerpunkt« in Deutschland als Kriterium; nicht von bedingungsloser Niederlassungsfreiheit. Wagenknecht wird von Teilen der eigenen Partei Nationalismus vorgeworfen, da sie die Forderung nach »offenen Grenzen für alle« mehrfach von sich aus als unrealistisch und »weltfremd« bezeichnet hat. Dahingehend interpretierte sie auch die Parole »Solidarität kennt keine Grenzen« im Bündnisaufruf zur antirassistischen »Unteilbar«-Demonstration Mitte Oktober in Berlin. Ihre öffentliche Kritik an dem Aufruf verärgerte viele Parteifreunde. Der Linke-Politiker Thomas Nord nahm sie vergangene Woche sogar zum Anlass, mit seinem Austritt aus der Bundestagsfraktion zu drohen (siehe Interview).

Dem Nationalismusvorwurf hatte Sahra Wagenknecht im Oktober im Gespräch mit dem Freitag widersprochen: Auch sie selbst »träume« von einer Welt ohne Grenzen. »Es geht nicht um die Nation. Es geht darum, dass es außer- oder oberhalb der Staaten keine institutionellen Voraussetzungen für Demokratie und soziale Sicherungssysteme gibt«, sagte sie.

IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban hatte das Dilemma in dem Artikel »Epochenthema Migration – die Mosaiklinke in der Zerreißprobe« im August in den Blättern für deutsche und internationale Politik beschrieben: Es spreche »vieles dafür, dass nachhaltige Erfolge gegen den rechtspopulistischen Autoritarismus und für ein gutes Leben von Flüchtlingen und Einheimischen in den Strukturen des Gegenwartskapitalismus kaum zu realisieren sind«. Als Konsequenz stellte er die Systemfrage.