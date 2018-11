General wird Brasiliens Verteidigungsminister

Brasilia. Der künftige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will einen Militär zum Verteidigungsminister machen. Am Dienstag nominierte er General Fernando Azevedo e Silva für den Kabinettsposten. Der künftige Minister war Stabschef der Streitkräfte und wechselte in diesem Jahr zur Reserve. Mit Joaquim Silva e Luna steht auch derzeit schon ein General an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Traditionell wird das Ressort in Brasilien aber von Zivilisten geführt. (dpa/jW)