Bei den Waldbränden in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 44 gestiegen. Bei Sucharbeiten seien sterbliche Überreste von 13 weiteren Menschen entdeckt worden, sagte der Sheriff des Bezirks Butte, Kory Honea, am Montag (Ortszeit). Es handele sich um den folgenschwersten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaates. Tausende Häuser brannten nieder. Mehr als 5.100 Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen den Waldbrand, der am Montag erst zu einem Viertel unter Kontrolle war. (AFP/jW)