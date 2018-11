Chinas Vizepräsident empfängt Maas

Beijing. Chinas Vizepräsident Wang Qishan hat am Dienstag in Beijing Bundesaußenminister Heiko Maas empfangen. Wang erklärte, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern habe seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen ein unvergleichliches Niveau erreicht, die pragmatische Kooperation habe fruchtbare Ergebnisse in verschiedenen Bereichen erbracht, unter anderem in Politik, Wirtschaft und Handel. China sei bereit, die Zusammenarbeit mit Deutschland auf der Grundlage gegenseitigen Respekts weiterzuentwickeln. Auch Maas sprach sich für eine Vertiefung der Kooperation mit der Volksrepublik aus, auch, um gemeinsam globalen Herausforderungen begegnen zu können. (Xinhua/jW)