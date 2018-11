Marschbefehl von Merkel

Freundin des Militärs: Bundeskanzlerin Angela Merkel inspiziert am 5. Juli vor dem Kanzleramt Soldaten des Wachbataillons der Bundeswehr Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Ansprache vor dem EU-Parlament am Dienstag in Strasbourg genutzt, um sich wie zuvor der französische Präsident Emmanuel Macron für die Bildung einer »europäischen Armee« auszusprechen. Eine solche gemeinsame Truppe sei ein Garant für den Frieden, um »der Welt zu zeigen, dass es zwischen den europäischen Ländern nie wieder Krieg geben wird«, sagte sie. Offenbar mit Blick auf die USA unter Präsident Donald Trump, der den entsprechenden Vorstoß Macrons als »sehr beleidigend« kritisiert hatte, fügte Merkel hinzu: »Die Zeiten, in denen wir uns vorbehaltlos auf andere verlassen konnten, sind vorbei.« Dabei gehe es nicht um eine Konkurrenzstruktur zum Nord­atlantikpakt. Vielmehr könne man »in der NATO mit einer europäischen Armee gemeinsam auftreten«.

Zuvor hatte Merkel ihre Rede für eine Eloge auf die EU als solidarische Gemeinschaft genutzt. »Wir haben Staaten mit dem Rettungsschirm geholfen, als sie Hilfe brauchten«, sagte sie. Das habe gezeigt, dass man Solidarität bekunden und zugleich die eigenen Interessen verteidigen könne. Die Kürzungen, die den Ländern Südeuropas als Bedingung für die Kredite aufgezwungen worden waren, erwähnte sie nicht. Statt dessen warnte sie: »Wer rechtsstaatliche Prinzipien in seinem Land aushöhlt, der gefährdet nicht nur die Rechtsstaatlichkeit in seinem eigenen Land, sondern er gefährdet die Rechtsstaatlichkeit von uns allen in ganz Europa.«

CSU-Vizechef Manfred Weber unterstützte in seiner Rede als Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei – der auch CDU und CSU angehören – die Forderung nach einer »europäischen Armee«, ebenso Guy Verhofstadt für die liberale ­ALDE-Fraktion. Dagegen warnte die Vorsitzende der Linksfraktion GUE/NGL, Gabriele Zimmer, davor, dass der »europäische Traum« auf diese Weise zu einem Albtraum werden könnte.

Martin Sonneborn von der Partei Die PARTEI meldete sich nach eigener Aussage nur deshalb zu Wort, weil sonst die Redezeit an den NPD-Abgeordneten Udo Voigt gegangen wäre. Aufgrund ihres angekündigten Rücktritts bat er Merkel, »Deutschland besenrein« zu hinterlassen.