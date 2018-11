Weihnachtsruhe / SSV

Leipzig. Joachim Löw will zum Abschluss eines verkorksten Jahres mit der DFB-Auswahl zumindest den Festtagsfrieden retten. Am Donnerstag steht in Leipzig ein Testkick gegen Russland an, bevor das Abstiegsendspiel in der Nations League vier Tage später in Gelsenkirchen gegen die Niederlande steigt. Insgesamt bleibt Löw beim vorsichtigen Umbruch. Nur mit dem Verzicht auf Exweltmeister Jérôme Boateng deutete er neuen Konkurrenzkampf an. »Die Jungen werden noch ein bisschen brauchen.« Anders sieht das FC-Bayern-Boss Uli Hoeneß. Beim Rekordmeister werde er im Sommer Geld für neue Stars in die Hand nehmen und »das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern«, so Hoeneß. Für die Winterpause ist neben dem Kanadier Alphonso Davies kein weiterer Zugang geplant.(dpa/jW)