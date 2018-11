Große Erwartungen

Tariftreuegesetze kennen alle Bundesländer – nur Bayern und der Bund nicht. Durch öffentliche Aufträge wird Lohndumping so problemlos belohnt Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die älteste DGB-Organisation hat auf ihrem alle fünf Jahre stattfindenden Gewerkschaftstag vergangene Woche eine nüchterne Bilanz gezogen. »Kapitaleinkünfte« würden gegenüber »Arbeitseinkünften« steuerlich »bevorzugt behandelt«. »Die Arbeitsmarkt-, Renten- und Sozialpolitik« habe zu einer »nachhaltigen Prekarisierung der Arbeit geführt«.

Die Beschäftigten der Lebensmittel-, Gastronomie- und Hotelbranche wissen, wovon sie sprechen. Zu einer ihrer Kernaufgaben gehört deshalb die Tarifarbeit. Für mittlerweile 4.500 Tarifverträge zeichnet die NGG verantwortlich. Dennoch bleiben Tarifflucht, Leiharbeit, Werkverträge oder sachgrundlose Befristungen »intakte Bausteine« prekärer Beschäftigung. Die NGG gehörte daher stets zu den glühenden Verfechtern eines gesetzlichen Mindestlohnes. Drei Jahre nach der Einführung fällt aber auch hier das Urteil ernüchtert aus. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll leitete im ersten Halbjahr 2018 laut NGG 2.200 Ermittlungsverfahren wegen nicht gezahlter Mindestlöhne ein. Das seien acht Prozent mehr gewesen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Jeder fünfte Verstoß betraf das Hotel- und Gaststättengewerbe (hier waren es 23 Prozent mehr). »Die Zahlen zeigen nur die Spitze des Eisbergs. Denn in den seltensten Fällen werden die Tricksereien bei Arbeitszeiten und Lohnabrechnungen auch aufgedeckt«, sagte der neue NGG-Vorsitzende Guido Zeitler am Rande des Gewerkschaftstages. Grund sei der weiterhin große Personalmangel bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.

Der Branchenmindestlohn, den die Gewerkschaft für die Fleischindustrie dieses Jahr neu verhandelt hatte, hielt hingegen nicht einmal einer Prüfung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales stand. Die Unternehmer hätten auf eine Umkleide- und Wegezeitenpauschale bestanden, die laut Ministerium dafür geeignet sei, den Mindestlohn zu unterlaufen. Zu entsprechenden Anordnungen konnte die Bundesregierung sich allerdings nicht entschließen. Gleiches gilt für die Situation der Werkvertragsarbeiter in der Branche. »Immer wieder müssen wir uns mit den erbärmlichen, sklavenähnlichen Arbeits- und Wohnbedingungen beschäftigen«, hieß es im Geschäftsbericht. »Die Politik konnte sich allerdings nur zu freiwilligen Verpflichtungen durchringen.« Die haben zu keiner Verbesserung geführt.

Auf allen anderen Gebieten – seien es Arbeitszeiten, betriebliche Mitbestimmung oder Arbeitsschutz – sieht es nicht viel besser aus.

Die NGG ist nicht nur die älteste, sondern auch die kleinste DGB-Gewerkschaft. In den Branchen, für die sie zuständig ist, werden für andere Berufsgruppen »selbstverständliche Standards« missachtet. Diese relative Schwäche könnte der Grund dafür sein, dass der Gewerkschaftstag immer wieder die Politik zur Regulierung aufrief. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, der die Chance bekam, dort zu sprechen, wetterte gegen die Schweinereien der Hoteliers und Lebensmittelspekulanten. Gern würde er z. B. die »sachgrundlose Befristung« abschaffen, aber das könne er nur mit den Kollegen zusammen. »Denn die bringen mit ihren Lobbyorganisationen Millionen an den Start.« Er denke da z. B. an eine »drollige Initiative von Gesamtmetall, die sich immer als NGO vor seinem Ministerium tummelt« und interessanterweise auch noch »Initiative Neue soziale Marktwirtschaft« nennt. Der Minister hat an dieser und weiteren Stellen seines Beitrags klargemacht: Die Kräfteverhältnisse sprechen gegenwärtig gegen die Beschäftigten. Und solange sich daran nichts ändert, ist von der Politik nichts zu erwarten.