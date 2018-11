Das politische Konzentrat

»Die Fortschrittler gingen einen Schritt nach ›links««: Wahlumzug der DDP, Anfang 1919 Foto: picture alliance/ullstein bild

Selten wird beachtet, dass die Revolution auch eine strategische, für die Epoche bis 1945 grundlegende Reorganisation des bürgerlichen Parteiensystems in Deutschland erzwang. Am Ende der Wilhelminischen Ära hatte es – abgesehen von einer Vielzahl kleinerer oder nur regional aktiver Organisationen – vier bedeutende Parteien der besitzenden Klassen gegeben: die Nationalliberale Partei, die Deutschkonservative Partei, das Zentrum und die Fortschrittliche Volkspartei. Jede einzelne durchlief 1918/19 eine mehrmonatige Phase mindestens programmatischer und manchmal auch organisatorischer Neukonstituierung. Das vorrangige Ziel dabei war die Sicherung einer halbwegs stabilen Massenbasis, die diesen Parteien ermöglichen sollte, unter »demokratischen« Bedingungen erfolgreich mit den Parteien der Arbeiterbewegung zu konkurrieren. Die zunächst vielfach erwogene Gründung einer vereinigten bürgerlichen Kartellpartei wurde auch aus diesem Grund vor allem vom liberalen Flügel der Bourgeoisie verworfen: »Eine Sammlung des Bürgertums ist unmöglich, man wittert dahinter die Reaktion«, schrieb Walther Rathenau am 22. November 1918. Zudem bestanden – vor allem zwischen Konservativen und Liberalen – unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten in grundsätzlichen Fragen, etwa über die Taktik gegenüber der Sozialdemokratie und das Verhältnis zur »Demokratie«.

Um nicht als reaktionär zu erscheinen, griffen ab November 1918 auch die Konservativen, der politische Katholizismus und die Nationalliberalen zu dem Firmenschild, das bislang nur die sozialliberalen Fortschrittler verwendet hatten: Sie benannten sich in »Volkspartei« um. Die Fortschrittler gingen dafür einen Schritt weiter nach »links«: Sie traten seit dem 20. November 1918 als Deutsche Demokratische Partei auf. Die DDP zeigte sich zumindest in den Revolutionsmonaten offen für eine Sozialisierung »monopolistisch entwickelter Wirtschaftsgebiete« und eine »Einschränkung des Großgrundbesitzes«.

Einzelne Regionalorganisationen der katholischen Zentrumspartei benannten sich Ende 1918 vorübergehend in Christliche Volkspartei um. Ziel dabei war, auch protestantische Kreise für die Partei zu gewinnen. Die bayerische Landesorganisation spaltete sich noch im November 1918 unter dem Namen Bayerische Volkspartei ab.

Die verbliebenen Reste der Nationalliberalen Partei konsolidierten sich am 15. Dezember 1918 als Deutsche Volkspartei. Hier übernahmen in einem ungewöhnlichen Ausmaß ganz offen Großindustrielle wie Hugo Stinnes, Albert Vögler und Hermann Röchling das Kommando.

Die konservativen Reorganisationsbestrebungen hatten bereits im Oktober 1918 begonnen. Sie führten Ende November 1918 zur Vereinigung der Freikonservativen, der Christlich-Sozialen Partei und der Deutschvölkischen Partei unter dem Dach der Deutschnationalen Volkspartei, in der eine starke protofaschistische Strömung agierte. Der deutsche Faschismus entwickelte sich argumentativ vor allem über eine feindselige Deutung der Revolution. Die NSDAP ist aus der organisatorischen und ideologischen Konkursmasse der Vaterlandspartei hervorgegangen; als Partei ist sie gegen den »9. November 1918« angetreten. Sie war das politische Konzentrat der Gegenrevolution, allerdings nicht ihr einziger oder auch nur ihr originellster Akteur – den »Dolchstoß der Heimat« und den »nationalen« oder »deutschen« Sozialismus haben andere erfunden. Die schon wenige Wochen nach dem Waffenstillstand fertig ausgearbeitete und systematisch verbreitete Lüge, das deutsche Heer sei 1918 nicht militärisch geschlagen gewesen, die Niederlage also Ergebnis des revolutionären »Dolchstoßes«, war ein wesentliches Element der Konsolidierung und des Wiederaufstiegs der gesamten nationalistischen Rechten in den 1920er Jahren.

Die unermüdliche Polemik gegen den »Novemberstaat« und die »Novemberverbrecher« erfüllte eine wichtige politische Aufgabe: Sie vermittelte dem eigenen Anhang in vielen Varianten die Botschaft, dass die Republik von Weimar eine Veranstaltung der »Marxisten«, die persönliche (oder, wem das wichtiger war, die nationale) Misere also von der Linken zu verantworten sei. Vor allem diese mit allen Mitteln der Propaganda vermittelte groteske Verdrehung führte oder hielt in den Jahren der Weltwirtschaftskrise das Kleinbürgertum und auch einen Teil der Arbeiterklasse im Lager der nationalistischen Rechten. Allerdings vertrug diese Konstruktion keine genauere Befassung mit den tatsächlichen Abläufen der Jahre 1918 und 1919. Das war, wie eine in der Forschung bislang kaum beachtete Äußerung vor wenigen Zuhörern aus dem Jahr 1942 belegt, auch Hitler selbst klar: »Die wollten nie Revolution machen. Dazu gehört der Noske, auch Ebert, Scheidemann, Severing, in Bayern der Auer. Im Kampf gegen die Leute konnte ich darauf keine Rücksicht nehmen und auch keine Entschuldigung kennen. Erst nach dem Sieg konnte ich sagen: Ich verstehe eure Argumente.«

Der mehrfach wiederholte Schwur des Diktators, dass sich »ein November 1918 in der deutschen Geschichte nicht mehr wiederholen« werde, meinte vor allem: Die Organisationen und die Kader der Linken sind zu beseitigen. Hitlers wesentlicher Vorwurf an das »alte Deutschland« war, nicht gewagt zu haben, »der Sozialdemokratie den Kopf zu zertreten«. Er aber würde, drohte er im April 1942 im kleinen Kreis, käme einmal eine innere Krise, binnen drei Tagen das gesamte »Gesocks« erschießen lassen. Allerdings waren weder die terroristische Konsequenz noch deren meist antisemitische Kodierung eine Spezialität der Nazis. Diese Positionen gehörten zur Grundausstattung der konservativen und radikalen Rechten in Deutschland nach 1918. Nicht nur der vor der Revolution geflohene Kaiser inszenierte sich im niederländischen Exil – hier in Privatbriefen vom Februar bzw. August 1920 – als Opfer eines »Verrats« des »von dem Judengesindel getäuschten [und] belogenen« deutschen Volkes und träumte davon, bei einer Rückkehr an die Macht »die Köpfe fliegen« zu lassen.