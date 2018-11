Ein Bericht der Schweizer Zeitung Blick zu einem Spendenskandal der AfD um die Vorsitzende der Partei Alice Weidel wirft die Frage auf, ob ein Pharmaunternehmen hinter den Spenden möglicherweise eine Tarnfirma ist. Dazu teilte Ulrich Müller von Lobby­control am Montag mit:

»Die AfD ist jetzt in der Pflicht aufzuklären: Woher kommt das Geld wirklich, und welche Kontakte gab es zu der Firma und den Geldgebern? Es ist wenig glaubwürdig, dass eine Partei 130.000 Euro als Spende annimmt und sich nicht fragt, woher das Geld kommt. Die AfD muss zudem erklären, was mit dem Geld zwischen Zahlungseingang und Rückzahlung passiert ist.« Weidel lehnt persönliche Konsequenzen mit der Begründung ab, dass die Spenden auf das Konto des Kreisverbands gingen und nicht an sie persönlich. »Frau Weidel macht es sich zu einfach. Die Spenden waren ausdrücklich als Unterstützung für Alice Weidel gedacht. Sie kann sich nicht hinter dem Kreisverband verstecken. Sie war als namentlich Begünstigte und als stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands in der politischen Verantwortung, sich um den Sachverhalt zu kümmern und die Einhaltung des Parteienrechts sicherzustellen. Das hat sie offensichtlich nicht ausreichend getan, und daraus muss sie Konsequenzen ziehen«, so Müller weiter.

Hintergrund: Die aktuelle illegale Großspende ist nicht der erste Fall dubioser Geldströme aus der Schweiz. Seit Jahren profitiert die AfD von millionenschwerer Wahlkampfhilfe, die über die Schweizer Goal AG abgewickelt wird. Die AfD hat seit März 2016 in allen zehn Landtagswahlkämpfen sowie im Bundestagswahlkampf von verdeckter Unterstützung durch den »Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten« profitiert. Bei diesem handelt es sich um einen Briefkastenverein mit Sitz in Stuttgart, dessen Geschäfte von der Schweizer Werbeagentur Goal AG geführt werden. Insgesamt floss ein zweistelliger Millionenbetrag in Werbemaßnahmen zugunsten der AfD, u. a. für Tausende Plakate, Millionen von Wahlkampfzeitungen, Anzeigen und Internetspots. Die Geldgeber sind unbekannt, die Partei behauptet, mit den Vorgängen nichts zu tun zu haben.

André Hahn, Vizevorsitzender der Fraktion von Die Linke im Bundestag und Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste, erklärte am Montag anlässlich des Vorschlags zur Ernennung von Thomas Haldenwang zum neuen Präsidenten des Verfassungsschutzes:

Mag sein, dass Herr Haldenwang mit dem Parlament etwas jovialer und weniger arrogant umgehen wird als sein früherer Chef Hans-Georg Maaßen. Als neuer Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist er dennoch eine Fehlbesetzung. Er war treuer Gefolgsmann von Maaßen und kann allein schon deshalb den dringend notwendigen Neuanfang an der Spitze des Verfassungsschutzes unmöglich verkörpern. (…) Haldenwang wird weder die Kraft haben, Fehlleistungen der vergangenen Jahre aufzuarbeiten, noch den Verfassungsschutz grundlegend umzustrukturieren und nicht mal das hoch umstrittene V-Leute-System abzuschaffen, was dringend notwendig wäre. Mit dieser höchst fragwürdigen Personalentscheidung des selbst im Abgang befindlichen Bundesinnenministers Seehofer sind neue Pannen und Skandale beim Inlandsgeheimdienst leider programmiert.