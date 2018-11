»VW-Konzern muss mit seinem Vermögen haften«

An Negativschlagzeilen mangelt es nicht: Der VW-Konzern bekommt den diesjährigen »Black Planet Award« Foto: Marcel Kusch/dpa

Schon seit 2006 verleiht Ihre Stiftung jährlich in Berlin die beiden »Ethecon-Awards«. Können Sie den Leserinnen und Lesern, die Ihre Stiftung noch nicht kennen, erläutern, mit welchen Themen Sie sich beschäftigen?

Unser Motto lautet: »Für eine Welt ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung«. Wir gehen davon aus, dass es das Profitsystem ist, das für die Zerstörung des Planeten sorgt. Entsprechend treten wir als Stiftung für den Sturz dieser Ordnung zu Gunsten eines Solidarsystems ein. Dafür suchen wir breite Bündnisse und fördern gemeinsames Handeln all jener, die sich gegen Konzernverbrechen wehren und dem Primat des Profits das der Solidarität entgegenstellen. Als Stiftung »von unten« bleiben wir zugleich unabhängig von Staat und Wirtschaft.

Und was hat es mit der Preisverleihung auf sich?

Mit der jährlichen Verleihung der beiden Ethecon-Awards möchten wir aufzeigen, dass die Zukunft unseres Planeten umkämpft ist: Auf der einen Seite gibt es weltweit Aktivistinnen und Aktivisten, die für ein menschenwürdiges Leben eintreten. Dabei begeben sie sich selbst in Gefahr und sind in ihrem Handeln insgesamt anderen ein Beispiel. Solche Menschen ehren wir mit dem »Blue Planet Award«. Auf der anderen Seite gibt es jene, die für ihre persönliche Bereicherung Moral mit Füßen treten und Geschäfte mit Krieg, Elend und Umweltzerstörung machen. Diese Personen stellen wir mit dem »Black Planet Award« an den Pranger.

Wer sind die Preisträgerinnen und Preisträger in diesem Jahr?

Wir ehren in diesem Jahr die Friedensaktivistin Ann Wright. Sie quittierte 2003 aus Protest gegen den Irak-Krieg den Dienst als Offizierin der US-Armee und als Diplomatin des US-Außenministeriums. Seither tritt sie weltweit aktiv und ausgesprochen mutig, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben, für Frieden und Menschenrechte ein.

Ganz andere Entscheidungen traf die Führung des Volkswagen-Konzerns, des weltgrößten Automobilherstellers. Der Vorstand Herbert Diess, der Aufsichtsrat Hans Dieter Pötsch sowie die Großaktionär Wolfgang Porsche und Stephan Weil, der Ministerpräsident Niedersachsens von der SPD, tragen die Verantwortung für die Gefährdung menschlicher Gesundheit und die Zerstörung der Umwelt. In internationalen Kartellen verhindern sie sozial verträgliche und ökologische Mobilitätskonzepte und scheuen auch nicht davor zurück, die Feinstaubbelastung durch Dieselmotoren mit Betrugssoftware zu vertuschen. Auch mit dem Faschismus verbindet sich die Geschichte des Konzerns – vom deutschen Naziregime bis zu den lateinamerikanischen Diktaturen. Dennoch schützt die Bundesregierung die Automobilindus­trie, wo sie nur kann.

Wie würden Sie – Stichwort Dieselskandal – die Konzerne in die Pflicht nehmen, wenn Sie die Macht dazu hätten?

Unsere Preisvergabe ist mit der Forderung verbunden, dass der VW-Konzern für die entstandenen Schäden – auch Gesundheits- und Umweltschäden weit über den Diesel-Skandal hinaus – mit seinem Vermögen haften muss. Die verantwortlichen Manager und Aktionärinnen und Aktionäre müssen für ihre Verbrechen bestraft werden. Sie sind eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit und selbst für politische Freiheiten und die Demokratie. Insgesamt muss die Automobilindustrie unter demokratische Kontrolle gestellt und grundlegend überdacht werden.

Gehen Sie davon aus, dass der Sozialdemokrat Stephan Weil seinen Black Planet Award in diesem Jahr persönlich entgegennehmen wird?

Stephan Weil repräsentiert als Ministerpräsident das Land Niedersachsen, das mit einem Anteil von 20 Prozent Großaktionär des Volkswagen-Konzerns ist. Daher hat er dessen Verbrechen maßgeblich mitzuverantworten. Er ist die personifizierte Korruption und politischer Drei-Groschen-Junge des Kapitals. Wie wir ihm den Preis überbringen werden, steht noch nicht fest.