Krefeld. Olympiasieger ­Russland hat wie im Vorjahr den Eishockey-Deutschland-Cup gewonnen. Die Sbornaja siegte am Sonntag in der entscheidenden Partie des Viernationenturniers gegen den WM-Vierten Schweiz mit 4:2. Es standen sich zwei B-Auswahlmannschaften gegenüber. Sie hatten zuvor jeweils knapp gegen die Deutschen gewonnen – unter den Augen des scheidenden Bundestrainers Marco Sturm, ab heute Assistenztrainer bei den L. A. Kings in der Profiliga NHL. (dpa/jW)