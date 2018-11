Risikoscheu ist Charly Hübner nicht Foto: Sandra Then

Charly Hübner ist eine Ausnahmeerscheinung unter den Schauspielern. Nicht, dass die durch die Bank das Nachdenken über die Welt für etwas ihrem Beruf Abträgliches halten. Richtig auffällig geworden sind bislang aber eher Kleingeist-Giganten.

Hübner erlebt natürlich auch, er liebt zum Beispiel die Musik. Und da er offensichtlich nichts vergisst, hat er am 5. und 6. November in der Kleinen Elbphilharmonie »Mercy Seat« aufgeführt, eine »Séance zwischen Nick Cave und Franz Schubert«, die Erzählung vom Versagen (der Stimme), von der Einsamkeit und vom gesualdischen Mord in der Musikgeschichte (vgl. Carlo Gesualdo, 1566–1613).

Hübner war Motor und Kopf des Ganzen. Er wollte schon länger etwas mit dem Hamburger Ensemble Resonanz machen. Von ihm kam die Idee, Schuberts »Winterreise« mit Caves »Mercy Seat«-Song (1988, über eine Hinrichtung auf dem Elektrischen Stuhl) zu verweben. Risikoscheu ist Hübner nicht. Aber die musikalische wie auch die historische Entfernung von Schubert zu Cave erwies sich als überraschend klein.

Tobias Schwenckes »Bearbeitung« verband das Ganze durch ein Drittes: Neue Musik in ihrer Nichtgebundenheit an überkommene Regeln rückte einen durch klangliche Verwischungen und andere Maßnahmen verheutigten Schubert ins passende, vielleicht aktuelle Licht. Eine »Jazzband« mit dem Gitarristen Kalle Kalima, dem Kontrabass­isten Carlos Bica und dem Schlagzeuger/Komponisten Max Andrzejewski legte Cave mal mehr hardrockig, mal mehr jazzig aus; der düster melancholische Sound von Caves Begleitband The Bad Seeds schien sie weniger zu interessieren. Die Streicher des Ensemble Resonanz machten Schuberts von Schwencke intelligent arrangierten Klaviersatz auf erfrischend ungewohnte Weise bewusst, sie leiteten in variierenden Klanglichkeiten über. In einer Art krönender Mitte erklang Mahlers Adagietto, vom ausgedünnten Streicherset des Ensembles in fast magisch intensive Größe versetzt, Harfen: Kalimas Gitarre.

Hübner dachte sich auch die Figur aus, in der Schubert und Cave zusammenflossen. Er selbst stellte sie auch dar. Aber er ist alles andere als ein ausgebildeter Sänger für Schuberts Kunstlieder. Kein Problem: Dass er nicht zum Kunstliedersingen geboren wurde, gehörte zum Konzept. Wo logisch, sprach er Wilhelm Müllers »Winterreise«-Text (leider im hinteren Teil des Saals schwer verständlich). Er sang ihn stimmlich verfremdet, machte sprechsingend ein Melodram daraus. In den Metal-Passagen schwelgte er in den Posen der Idole seiner Jugend. Er bewegte sich im Hardcore-Stampf-Gang mit dem Mikro in der Hand als Waffe. Und fand am Ende zurück in die »Winterreise«-Stimmung. Der Orgelpunkt des Leiermann-Lieds stand in der Luft. Hübner war in diesem Moment die traurige Gestalt Wilhelm Müllers und seines Komponisten, in seiner massigen Figur zugleich der Gescheiterte Nick Caves.

Die politische Dimension hinter der »Winterreise« kam durch Caves Mordgeschichte etwas unter die Räder, weil durch dessen Welt offenbar nie »Stürme getobt« sind. Jedenfalls haben sie ihn nicht bewogen, den Blick von sich selbst und seiner kleinen schwarzen Weltordnung abzuwenden (womit zu Caves Musik generell schon alles gesagt wäre). Für die Welt der Klassik – es handelte sich um eine Veranstaltung aus der »Resonanzen«-Reihe des Residenzorchesters der Kleinen Elbphilharmonie – ist so etwas wie »Mercy Seat« sowieso fast ein Sakrileg. Aber nur wenige ältere Herrschaften hielten sich, wenn Schubert mal wieder abtauchte, die Ohren zu. Sie blieben inmitten der Standing Ovations einsam sitzen.