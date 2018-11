»Ein Zwischending gibt es heute weniger denn je«, schrieb Clara Zetkin in der Leipziger Volkszeitung: »Über diesen Gegensatz fällt die Entscheidung.« (SPD-Plakat von 1919) Foto: picture alliance / ullstein bild

Eine »vernünftige Entwicklung«, schrieb der rechte Sozialdemokrat Gustav Bauer am 13. November 1918 an seinen Parteifreund Paul Löbe in Breslau, »kann nur sichergestellt werden, wenn möglichst bald die konstituierende Nationalversammlung berufen wird. Die U(nabhängigen, USPD) sind, beeinflusst durch ihren hyperradikalen Flügel, bestrebt, die Einberufung der Nationalversammlung möglichst lange herauszuschieben.« Bauer hatte auch einige Regieanweisungen parat: »Um die Widerstände, die von unabhängiger Seite vorhanden sind, zu beseitigen, ist es notwendig, dass möglichst bald überall im Lande der Ruf nach schleuniger Einberufung der Nationalversammlung erschallt. Diese Forderung muss mit elementarer Gewalt zum Ausdruck kommen. Ich möchte Sie bitten, in der Volkswacht und wo es sonst möglich ist, die Forderung schnellstens zu erheben.«

Den umgekehrten Entwurf hatte Karl Liebknecht formuliert, als er am 9. November 1918 auf Bitte der USPD-Führung in aller Eile Bedingungen einer Regierungszusammenarbeit mit der SPD niederschrieb: »In dieser Republik soll die gesamte exekutive, legislative und jurisdiktionelle Gewalt ausschließlich in den Händen von gewählten Vertrauensmännern der gesamten Bevölkerung und der Soldaten sein.«

Rätemacht oder die übliche bürgerliche »Vertreterversammlung« – instinktiv sammelten sich nach dem 9. November 1918 hinter der Losung »schnellstmögliche Einberufung der Nationalversammlung« alle Freunde der »Ordnung« von der SPD bis zur konservativen Rechten. Als Wilhelm Groener 1925 im Münchner »Dolchstoßprozess« über sein Bündnis mit Friedrich Ebert aussagte, setzte er die Nationalversammlung ganz selbstverständlich an das Ende des Gesamtprogramms der Gegenrevolution: »Wir haben uns verbündet zum Kampf gegen die Revolution, zum Kampf gegen den Bolschewismus. (…) Der Zweck unseres Bündnisses, das wir am 10. November 1918 abends geschlossen hatten, war die restlose Bekämpfung der Revolution, Wiedereinsetzung einer geordneten Regierungsgewalt, Stützung dieser Regierungsgewalt durch die Macht einer Truppe und baldigste Einberufung einer Nationalversammlung.« Mit dem Ruf nach der Nationalversammlung war vor allem gemeint: Die Massen mussten von der Straße; eine Ausübung politischer Macht durch sie oder ihre direkten Beauftragten war vollkommen inakzeptabel. Das Programm war schon in dem Aufruf enthalten, den Friedrich Ebert nach der Übergabe der Reichskanzlerschaft an ihn am 9. November in Berlin verbreiten ließ. Der endete mit den Worten: »Mitbürger! Ich bitte euch alle dringend: Verlasst die Straßen! Sorgt für Ruhe und Ordnung!«

Diese Forderung hat die bürgerliche und rechtssozialdemokratische Presse bis zum Frühjahr 1919 in einer Kampagne für die »demokratische« Nationalversammlung endlos variiert. Die konservative Kölnische Zeitung forderte ihre Leser am 11. November auf, die sozialdemokratische Regierung bei der Bekämpfung der »Epidemie« des Radikalismus zu unterstützen; und das gehe, hieß es ein paar Tage später, am besten mit einem Bekenntnis zur Republik und der Forderung nach baldigen Neuwahlen. Nur sozialdemokratische und einige Blätter der USPD verbreiteten die Idee, der Weg zum Sozialismus führe notwendig über die Nationalversammlung. Rudolf Hilferding schrieb am 18. November 1918 in der Berliner Freiheit, man solle sich keine Sorgen machen: Eine nichtsozialistische Mehrheit bei allgemeinen Wahlen sei ausgeschlossen, denn die deutschen Arbeiter seien »in den Gedankengängen des Sozialismus geschult«. Und die »Fortdauer der Diktatur der Räte« – von der Hilferding wissen konnte, dass sie nicht einen Augenblick bestanden hatte – bedeute »Ausschließung aller anderen Schichten«, Terror und Bürgerkrieg. Karl Kautsky entdeckte Anfang Dezember im gleichen Blatt, dass das »klare« Wahlsystem für die Nationalversammlung dem »undurchsichtigen« der Räte vorzuziehen sei. Die Nationalversammlung sei ohnehin eine »ökonomische Notwendigkeit und eine Vorbedingung für die sozialistische Revolution«.

Der Spartakusbund kritisierte diese und vergleichbare Argumentationen im November und Dezember 1918 unermüdlich; wer, schrieb Rosa Luxemburg, »heute zur Nationalversammlung greift, schraubt die Revolution bewusst oder unbewusst auf das historische Stadium bürgerlicher Revolutionen zurück« und sei ein »verkappter Agent der Bourgeoisie oder ein unbewusster Ideologe des Kleinbürgertums«. In der Leipziger Volkszeitung schrieb Clara Zetkin: »Täuschen wir uns nicht. Entweder hat das Proletariat den Mut und die Kraft zur Diktatur, oder es muss sich weiterhin der Diktatur, der Klassenherrschaft der Bourgeoisie, der Besitzenden beugen. Ein Zwischending gibt es heute weniger denn je. Über diesen Gegensatz fällt die Entscheidung.«

Die wollten die Sozialdemokraten nicht dem für Mitte Dezember 1918 nach Berlin einberufenen Rätekongress überlassen. Obwohl die USPD-Führung sich nur drei Tage zuvor in einem Aufruf gegen die »verdächtige Eile« gewandt hatte, mit der die Einberufung der Nationalversammlung betrieben werde, stimmten auch ihre Vertreter im Rat der Volksbeauftragten am 29. November grundsätzlich für diesen Weg. Einen Tag später kam eine »Verordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung« heraus, die den Sachverhalt nur noch als verwaltungstechnisches Problem behandelte.

Was wäre passiert, wenn der Rätekongress sich im Dezember nicht mehrheitlich für die Nationalversammlung ausgesprochen hätte? Die Antwort steht in dem Brief Bauers an Löbe. Hätte die Vollversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte am 10. November 1918 eine Regierungsbeteiligung der SPD nicht akzeptiert – was dann? »Wir waren entschlossen, die Regierungsbildung allein in die Hand zu nehmen und die unvermeidliche blutige Auseinandersetzung durchzufechten.«