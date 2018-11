Palermo. Am heutigen Montag und am Dienstag soll auf einer internationalen Konferenz auf Sizilien über die Lage in Libyen beraten werden. Das Treffen in Palermo stößt jedoch nicht auf die von der italienischen Regierung erhoffte Resonanz. Für Deutschland wird Niels Annen (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, teilnehmen. (dpa/jW)