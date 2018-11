Florida zählt Wahlen neu aus

Miami. In Florida werden die Stimmen der Wahlen zum US-Senat und zum Gouverneur neu ausgezählt. Mit den Ergebnissen der maschinellen Neuauszählung sei am Donnerstag zu rechnen, teilte der zuständige Staatsminister des US-Bundesstaates am Samstag mit. Bei der Wahl für den Senat in Washington war der Vorsprung des Republikaners Richard Scott vor seinem demokratischen Rivalen bis Samstag nachmittag auf 0,15 Prozent zusammengeschmolzen; bei weniger als 0,5 Prozent Unterschied ist eine erneute Zählung gesetzlich vorgeschrieben. Scotts Parteifreund Ronald DeSantis lag bei der Gouverneurswahl inoffiziellen Ergebnissen zufolge nur noch 0,41 Prozent vorn. (Reuters/jW)